Минић: Рано говорити о највећем успјеху, још сам у узлазној путањи свог професионалног и политичког пута

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да су му у досадашњој каријери посебно важна три премијерска мандата и чињеница да су, током тог периода, све обавезе Владе Републике Српске измириване без кашњења иједног дана.
- Мислим да сам још у узлазној путањи свог професионалног и политичког пута и да је можда рано говорити о највећем успјеху - изјавио је Минић за портал "Республика".
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Минић је одговорио потврдно на питање да ли постоји одлука коју је политички морао да донесе, иако се приватно није слагао с њом.
- Када обављате јавну функцију, морате прије свега водити рачуна о интересу институције и грађана које представљате. Та разлика између личног става и одговорности функције јесте дио политичке одговорности. Када преузмете јавну функцију, морате бити спремни да одлуке доносите одговорно и да иза њих стојите - истакао је Минић.
Одговарајући на питање ко га чешће разочара, политички противници или политички савезници, Минић је рекао да увијек највише разочарају људи који су блиски и које сматрате пријатељима.
- Разочарање најчешће долази управо од људи од којих га најмање очекујете. Од оних првих које сте навели очекујете лоше ствари, па вас и не могу разочарати - додао је Минић.
Одговарајући на питање када је посљедњи пут помислио да "ово више није политика, ово је сценарио за сатиру", он је рекао да је то сваки пут када види опозицију да се бави критизерством.
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- Кажем критизерством, а не критиком, јер између те двије ствари постоји велика разлика. Критика је потребна и корисна, посебно у политици. Критизерство, с друге стране, не нуди рјешења и своди се само на оспоравање свега што ради друга страна. У тим ситуацијама понекад заиста помислим да је ово више сценарио за сатиру него озбиљна политичка расправа - додао је Минић.
Према његовим ријечима, када би могао вечерати с било ким, био би то блаженопочивши патријарх српски Павле због његове величине, а истовремено невјероватне једноставности.
- Због његових изоштрених мисли, карактера и начина на који је разумио човјека и живот. Прије свега, због његове светости и искрене посвећености вјери - нагласио је Минић.
Минић је навео да би најрадије разбио стереотип о политичарима да им је стало само до моћи и функције.
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Он је додао да млађи политичари никако не би смјели научити од старијих колега бахатост и баналост.
- Од старијих треба учити из искуства, али свако мора изградити свој карактер, свој однос према људима и своју одговорност према функцији коју обавља - указао је Минић.
Од научених лекција са почетка каријере, он је рекао да и данас примјењује да према људима треба бити коректан и одговоран, да треба саслушати различита мишљења и да иза својих одлука увијек треба стајати.
(Срна)
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