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Током протеста средњошколаца полиција употријебила сузавац

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01.10.2026 12:10

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Полицајци и један цивил комуницирају поред полицијског аутомобила на прометној градској улици.
Фото: Darya Sannikova/Pexels

Полиција је употријебила сузавац након што се протест средњошколаца претворио у нереде у комуни Сен Дени, у предграђу Париза, јавио је извјештач РИА Новости са лица мјеста.

Француски државни Синдикат студената и Удружење средњих школа позвали су раније да се данас наставе блокаде лицеума и универзитета у Француској.

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Десетине средњошколаца јутрос су се окупиле близу "Бартолдијевог лицеума" у Сен Денију, како би протестовали због низа проблема у сектору образовања, а касније су се помјерили ближе центру Париза, преноси Срна.

Све је било мирно док се нису појавила лица обучена у црно и почела да бацају петарде на полицајце и разбијају канте за отпатке, што је навело полицију да употријеби сузавац.

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Тагови :

Француска

Протести

Полиција

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