Током протеста средњошколаца полиција употријебила сузавац

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је употријебила сузавац након што се протест средњошколаца претворио у нереде у комуни Сен Дени, у предграђу Париза, јавио је извјештач РИА Новости са лица мјеста.
Француски државни Синдикат студената и Удружење средњих школа позвали су раније да се данас наставе блокаде лицеума и универзитета у Француској.
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Десетине средњошколаца јутрос су се окупиле близу "Бартолдијевог лицеума" у Сен Денију, како би протестовали због низа проблема у сектору образовања, а касније су се помјерили ближе центру Париза, преноси Срна.
Све је било мирно док се нису појавила лица обучена у црно и почела да бацају петарде на полицајце и разбијају канте за отпатке, што је навело полицију да употријеби сузавац.
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