Ко је пилот који је избо капетана Флајдубаија: Чудно се понашао

Аутор:АТВ редакција
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Нови детаљи појавили су се о пилоту оманског поријекла осумњиченом да је ножем избо капетана авиона компаније Флајдубаи на лету из Дубаија за Тел Авив, након чега је, према израелским званичницима, покушао да обори авион са 174 путника.
Инцидент се догодио у сриједу, 30. септембра, на лету ФЗ1073, а капетан авиона, Индијац Смит Мачар, упркос повредама успио је да откључа врата кокпита и омогући путницима и члановима посаде да интервенишу.
Портпарол израелског премијера Бењамина Нетанјахуа Дорон Шпилман (Дорон Спиелман) рекао је да је рањени капетан, крвав и на поду, искористио "посљедње тренутке своје енергије" да отвори врата кокпита, преноси Тимес оф Исраел.
"У том тренутку, неки од путника који су схватили да се нешто дешава потрчали су напријед и ушли у пилотску кабину. Видјели су повријеђеног пилота на земљи, а други пилот, који је нападао, стајао је изнад контролне табле и ударао по њој", рекао је Шпилман.
О пилоту осумњиченом за напад за сада нема много званично потврђених података.
Према израелским медијима, ријеч је о држављанину Омана који је за Флајдубаи почео да ради прије око осам мјесеци.
Његов колега пилот рекао је за израелски Канал 16 да га је сматрао вјерским екстремистом и изнио тврдње о његовом понашању прије инцидента.
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"Превише се молио током цијелог дана и одбијао је да се рукује са женама", рекао је пилот.
Те наводе засад нису независно потврдиле надлежне службе, а мотив напада још је предмет истраге. Флајдубаи је позвао да се не спекулише о околностима инцидента док истрага не буде завршена.
Ројтерс је, позивајући се на три израелска званичника, објавио да се истражује могућност да је ријеч о покушају терористичког напада. Један од званичника идентификовао је осумњиченог као држављанина Омана.
Ситуација у авиону била је драматична. Подаци о лету показују да је авион нагло изгубио око 14.000 стопа висине за мање од 30 секунди, након чега су послани сигнали за ванредну ситуацију.
#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B— Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026
Према ријечима израелских званичника, путници и члан посаде успјели су да уђу у кокпит и савладају осумњиченог.
На лету су се налазили и резервни пилоти Флајдубаија, који су потом преузели контролу над авионом и безбједно га спустили у Табук у Саудијској Арабији. Компанија је потврдила да је резервна посада била у авиону и да је учествовала у безбједном слијетању.
У авиону су била 174 путника, од којих 166 Израелаца.
Капетан Мачар је након слијетања пребачен у болницу и оперисан, а његово стање је стабилно.
Ријеч је о индијском пилоту са готово 10.000 сати лета на авионима Боинг 737 и више од деценије искуства у комерцијалном ваздухопловству.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху назвао га је херојем јер је, иако тешко повријеђен, успио да отвори врата кокпита и омогући другима да интервенишу, преноси Танјуг.
"Спасили су многе животе. Спријечили су велику катастрофу", рекао је Нетанјаху о путницима и члановима посаде који су савладали нападача.
Спасилачки авион са путницима лета ФЗ1073 касније је из Табука полетио према Израелу и слетио на аеродром Бен-Гурион, гдје су путнике дочекали Нетнјаху и министарка саобраћаја Мири Регев.
Портпарол израелске службе хитне помоћи Маген Давид Адом саопштио је да је један 51-годишњи мушкарац са лета, који је задобио лакшу повреду грудног коша, превезен у болницу.
Истрага о нападу и мотивима осумњиченог пилота је у току.
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