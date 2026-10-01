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Макрон жели повратак Британије у ЕУ

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01.10.2026 07:04

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Макрон жели повратак Британије у ЕУ
Фото: Tanjug / AP / Metin Aktaş

Француски предсjедник Емануел Макрон и шпански премијер Педро Санчез поздравили су план премијера Велике Британије Ендија Бернама за преиспитивање Брегзита, односно одласка ове земље из Европске уније.

Говорећи на заједничкој конференцији за новинаре у сриједу, Макрон је рекао да би повратак Британије у ЕУ био одлична вијест, док је Санчез казао да би Уједињено Краљевство било дочекано раширених руку.

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"Ово је веома добра вијест, како за његову земљу тако и за Европљане. Добродошли назад. Поновни улазак био би мудра одлука, а Бернам је у праву што је показао такву храброст", додао је Макрон.

Бернам је на конференцији Лабуристичке странке у Ливерпулу рекао да је Брегзит донио више штете него користи и да ће на предстојећем самиту Уједињеног Краљевства и ЕУ, који се очекује у новембру, представити различите опције за санирање настале штете.

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Говорећи за телевизијске станице јутро након говора, премијер је потврдио да би опције могле укључивати поновни улазак на јединствено тржиште, у царинску унију или чак поновно приступање ЕУ у потпуности.

Дипломате кажу да је реакција других земаља чланица ЕУ за сада такође углавном позитивна, иако уз одређену дозу опреза.

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Тагови :

Емануел Макрон

Европска унија

Велика Британија

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