Logo

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 23:01

Коментари:

0
Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип
Фото: Anadolu/Stipe Majic

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић каже да је Елмедин Конаковић невјероватно бесмислен и промашен тип. Мини-стар из НиП-а у настојању да спаси свој дипломатски промашај, каже за федералне медије да Цвијановић није смјела ништа рећи пред шефом кабинета Доналда Трампа Сузи Вајлс.

"Елмедин Конаковић је сам себе учинио ирелевантним. Прошле године је лупетао како ја током посјете Америци не могу мрднути из хотела. Онда се јуначио како ће "спасити" Кристијана Шмита, па како ће багером растјерати кадрове СНСД-а, па како ће у власт инсталирати опозицију из Републике Српске, па како ће БиХ увести у Европску унију и ко зна шта још. А, сад као зна шта сам ја причала у Бијелој кући. Невјероватно бесмислен и промашен тип", поручује Цвијановић.

Елмедин Конаковић и Денис Бећировић покушавају на све начине одбранити чињеницу да су САД након 30 година промијениле политику према БиХ. Дипломатске промашаје "тројне коалиције" у данима пред изборе фактурише опозиција у Сарајеву, због чега је Конаковић присиљен да у медијским наступима правда пораз пред дипломатијом из Бањалуке.

фахрудин радончић

БиХ

Радончић: Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Елмедин Конаковић

Коментари (0)

Више из рубрике

Радончић: Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају

БиХ

Радончић: Додик нас разваљује док Конаковић и Бећировић спавају

3 ч

0
Мигранти

БиХ

Мигрантска рута кроз БиХ поново најактивнија

4 ч

0
Избори 2026

БиХ

Могуће понављање или поништавање избора?

5 ч

3
Застава с љиљанима

БиХ

Уклонили грб Немањића, сад би љиљанима махали по Бањалуци

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима