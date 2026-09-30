Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић каже да је Елмедин Конаковић невјероватно бесмислен и промашен тип. Мини-стар из НиП-а у настојању да спаси свој дипломатски промашај, каже за федералне медије да Цвијановић није смјела ништа рећи пред шефом кабинета Доналда Трампа Сузи Вајлс.
"Елмедин Конаковић је сам себе учинио ирелевантним. Прошле године је лупетао како ја током посјете Америци не могу мрднути из хотела. Онда се јуначио како ће "спасити" Кристијана Шмита, па како ће багером растјерати кадрове СНСД-а, па како ће у власт инсталирати опозицију из Републике Српске, па како ће БиХ увести у Европску унију и ко зна шта још. А, сад као зна шта сам ја причала у Бијелој кући. Невјероватно бесмислен и промашен тип", поручује Цвијановић.
Елмедин Kонаковић је сам себе учинио ирелевантним. Прошле године је лупетао како ја током посјете Америци не могу мрднути из хотела. Онда се јуначио како ће "спасити" Kристијана Шмита, па како ће багером растјерати кадрове СНСД-а, па како ће у власт инсталирати опозицију из… pic.twitter.com/fZE34vRQtS— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 30, 2026
Елмедин Конаковић и Денис Бећировић покушавају на све начине одбранити чињеницу да су САД након 30 година промијениле политику према БиХ. Дипломатске промашаје "тројне коалиције" у данима пред изборе фактурише опозиција у Сарајеву, због чега је Конаковић присиљен да у медијским наступима правда пораз пред дипломатијом из Бањалуке.
БиХ
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