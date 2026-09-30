Logo

Могуће понављање или поништавање избора?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 19:17

Коментари:

3
Избори 2026
Фото: ATV

Само прије неколико дана члановима Централне изборне комисије БиХ није се смјело ни споменути да би експериментално гласање уз нове изборне технологије могло довести до проблема, али како се избори ближе, тако из Централне изборне комисије БиХ све гласније упозоравају на, најблаже речено, могуће проблеме.

Након што смо чули да је пилот програм показао да постоји могућност манипулације скенерима, чули смо и да би избори могли бити одгођени или поништени, у случају масовне саботаже скенера и биометрије. Тај приједлог стиже из ЦИК-а. Звуче као да већ увелико на то рачунају.

„Мој став је, ако би се видјело да је резултат проблема са уређајем, резултат очигледне злоупотребе тог уређаја, радије бих овдје ишла на поништење избора и на одлагање избора за седам дана са истом технологијом“, рекла је Ирена Хаџиабдић, члан ЦИК-а БиХ.

И шта ако за седам дана опет та иста технологија не буде функционисала? До када ће се тачно избори понављати? И ко ће и на који начин утврдити да је ријеч о злоупотреби, шта значи масовни квар, колико је то тачно уређаја и на колико бирачких мјеста? То у ЦИК-у не прецизирају.

„На појединим бирачким мјестима може се десити да замјенски уређај не буде могао функционисати, али тек темељем одобрења Централне изборне комисије, изборно повјеренство може дати одобрење и поступати по овој некој старој традиционалној методи“, рекао је Жељко Бакалар, члан ЦИК-а БиХ.

Традиционална метода је досадашњи начин гласања. Дакле, Правилником о провођењу избора остављена је могућност да се у случају квара опреме, приступи отклањању квара, затим замјени опреме, а ако ни то не успије, прелази се на досадашњи начин гласања. Али, ако странке масовно покушају да покваре уређај, онда ништа од овога, упозоравају из ЦИК-а. Остало је нејасно хоће ли приједлог Ирене Хаџиабдић о одгађању или понављају избора бити прихваћен, је по томе се на сједници ЦИК-а нису изјашњавали. Данас су послали саопштење у којем тврде да ће прелиминарни непотпуни резултати избора са скенера бити познати сат времена након затварања бирачких мјеста. Али, то само ако се скенер не поквари.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ЦИК БиХ

Избори 2026

гласање

Коментари (3)

Више из рубрике

Застава с љиљанима

БиХ

Уклонили грб Немањића, сад би љиљанима махали по Бањалуци

5 ч

0
Три бунта конвертибилних марака

БиХ

Дуг ФБиХ за пола године повећан за 1,57 милијарди КМ

5 ч

1
Комшић признао да је прегласао Цвијановићеву јер се плашио медијске реакције

БиХ

Комшић признао да је прегласао Цвијановићеву јер се плашио медијске реакције

6 ч

0
Изборне технологије

БиХ

Када се очекују први незванични резултати избора?

8 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима