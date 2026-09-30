Могуће понављање или поништавање избора?

Аутор:Бранка Дакић
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Само прије неколико дана члановима Централне изборне комисије БиХ није се смјело ни споменути да би експериментално гласање уз нове изборне технологије могло довести до проблема, али како се избори ближе, тако из Централне изборне комисије БиХ све гласније упозоравају на, најблаже речено, могуће проблеме.
Након што смо чули да је пилот програм показао да постоји могућност манипулације скенерима, чули смо и да би избори могли бити одгођени или поништени, у случају масовне саботаже скенера и биометрије. Тај приједлог стиже из ЦИК-а. Звуче као да већ увелико на то рачунају.
„Мој став је, ако би се видјело да је резултат проблема са уређајем, резултат очигледне злоупотребе тог уређаја, радије бих овдје ишла на поништење избора и на одлагање избора за седам дана са истом технологијом“, рекла је Ирена Хаџиабдић, члан ЦИК-а БиХ.
И шта ако за седам дана опет та иста технологија не буде функционисала? До када ће се тачно избори понављати? И ко ће и на који начин утврдити да је ријеч о злоупотреби, шта значи масовни квар, колико је то тачно уређаја и на колико бирачких мјеста? То у ЦИК-у не прецизирају.
„На појединим бирачким мјестима може се десити да замјенски уређај не буде могао функционисати, али тек темељем одобрења Централне изборне комисије, изборно повјеренство може дати одобрење и поступати по овој некој старој традиционалној методи“, рекао је Жељко Бакалар, члан ЦИК-а БиХ.
Традиционална метода је досадашњи начин гласања. Дакле, Правилником о провођењу избора остављена је могућност да се у случају квара опреме, приступи отклањању квара, затим замјени опреме, а ако ни то не успије, прелази се на досадашњи начин гласања. Али, ако странке масовно покушају да покваре уређај, онда ништа од овога, упозоравају из ЦИК-а. Остало је нејасно хоће ли приједлог Ирене Хаџиабдић о одгађању или понављају избора бити прихваћен, је по томе се на сједници ЦИК-а нису изјашњавали. Данас су послали саопштење у којем тврде да ће прелиминарни непотпуни резултати избора са скенера бити познати сат времена након затварања бирачких мјеста. Али, то само ако се скенер не поквари.
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