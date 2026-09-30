Шок за Роналда! Неће бити стартер против Данске

Аутор:АТВ редакција
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Роналдо није тренирао са екипом у сриједу, а португалски медији наводе да је напустио стадион на којем се репрезентација припремала за утакмицу.
Жезус је на конференцији за медије рекао да је одлука о саставу искључиво у његовим рукама и да је Роналдо прихватио такав однос. Према његовим ријечима, Гонзало Рамос би требало да почне утакмицу у нападу, уколико све буде према плану.
"Не знам шта ће се дешавати током утакмице. Ако нам буде потребан, Роналдо ће играти. Ако не буде, неће", рекао је Жезус.
Португалац је објаснио да Роналдо није одбио да тренира након што је остао на клупи у побједи над Норвешком 2:1, већ да су се гласине о сукобу појавиле због околности уочи и током тог меча.
Жезус је признао да је Роналду раније рекао да би требало да игра против Норвешке, али је промијенио одлуку током утакмице. Искусни нападач се загревао дуже вријеме, али на крају није улазио у игру.
"Погрешио сам што сам га толико дуго држао на загријавању, а нисам га увео. Било који играч би због тога био незадовољан", навео је селектор.
Ипак, Жезус је поручио да ниједан играч не може да утиче на његове одлуке.
"Могу да обећам шта год желим, ја сам тренер. Ниједан играч никада неће доносити одлуке умјесто мене", рекао је Жезус, уз напомену да Роналдо, због каријере и свега што је остварио у фудбалу, заслужује посебну пажњу тренера.
Роналдо је прошлог четвртка био стартер против Велса у побједи Португала 1:0, али је замијењен у 67. минуту. У недјељу није играо против Норвешке, а од тада није тренирао са остатком екипе.
Жезус, који је преузео репрезентацију Португала после одласка Роберта Мартинеса, рекао је да је због велике пажње јавности одржан састанак са Роналдом и предсједником Фудбалског савеза Португала Педром Проенсом.
"Морали смо да разговарамо нас тројица, али ја сам већ разговарао са Кристијаном. Предсједник није имао шта да рјешава јер није било проблема", рекао је селектор.
Роналдо је са 146 голова најбољи стријелац у историји мушког репрезентативног фудбала, а у каријери јури и границу од 1.000 погодака.
Португал води у Групи 4 Лиге нација са шест бодова из две утакмице, док Данска и Норвешка имају по три. Велс је без бодова.
Португал ће у недјељу дочекати Норвешку.
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