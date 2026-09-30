Фудбалски савез Српске обезбиједио терен ФК Жељезничар Спорт тим

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски савез Републике Српске наставља да подржава клубове који својим радом, организацијом и посвећеношћу развоју младих играча показују да имају јасну визију будућности.
Један од таквих примјера је свакако ФК Жељезничар Спорт тим из Бањалуке, клуб који је годинама препознатљив по континуитету стварања квалитетних играча из властитих омладинских селекција, али и резултатима које постиже.
Препознајући значај тог рада, Савез на челу с предсједником Вицом Зељковићем је обезбиједио нови терен који ће ФК Жељезничар Спорт тим ставити на располагање за даљи развој клуба и његових селекција. Овај потез представља конкретну подршку клубу, али и улагање у будућност фудбала Републике Српске.
Златко Давидовић, предсједник ФК Жељезничар Спорт тим се захвалио предсједнику Зељковићу и Фудбалском савезу Републике Српске на подршци у развоју клупске инфраструктуре, која је један од темеља развоја фудбала у Републици Српској.
Фудбалски савез Републике Српске ће и убудуће настојати да препознаје средине које улажу у младе и даваће им подршку како у инфраструктури, тако и на сваки други начин.
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