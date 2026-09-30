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Шест милиона за рехабилитацију магистралног пута код Приједора

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30.09.2026 13:44

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Изградња додатне траке на путу код Сокоца
Фото: АТВ

Предузеће "Путеви Републике Српске" обезбиједило је шест милиона КМ за рехабилитацију магистралног пута Драготиња–Приједор један у оквиру ширег пројекта рехабилитације пута Приједор–Драготиња–Благај–Нови Град.

Никола Сукара из "Путева Републике Српске" навео је да је у питању дионица дужине 10,4 километара.

"Планиран је даљи наставак трасе за Нови Град који ће бити финансиран из средстава Свјетске банке", рекао је Сукара новинарима у Приједору.

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Он је прецизирао да је дужина цијеле дионице 30,1 километар, да ће ти радови почети идуће године, те да је у плану и рехабилитација пута Приједор–Козарска Дубица.

Начелник градског Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове Александар Шобот рекао је да је значај овог пројекта у томе што ће повећати безбједност у саобраћају, подсјетивши да је посљедњих година било много саобраћајних незгода, укључујући и оне са смртним исходом.

"Овај пројекат доћи ће до Новог Града, па даље наставља се, ево, припрема се документација и за Козарску Дубицу", додао је Шобот.

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Он је подсјетио да град Приједор са постојећим и новим кредитима улаже седам милиона КМ у асфалтирање и рехабилитацију 65 километара путева како би ријешио проблем застарјелих коловозних трака и улица на свом подручју.

За извођача радова изабрана је фирма "Приједорпутеви" која је данас уведена у радове. Њен представник Дарко Радаковић рекао је да је рок за извођење радова двије године.

"Предвиђено је да се изврши скидање постојећег слоја асфалта, затим ископ и замјена неквалитетног дијела доњег носивог слоја, стабилизација на мјестима гдје је асфалт оштећен, као и пресвлачење новог слоја на комплетној дионици", навео је Радаковић.

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Тагови :

Путеви Републике Српске

Приједор

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