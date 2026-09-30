Екипа Челинца дочекује Борац: Потписан уговор о сарадњи два клуба

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца данас ће да одмјере снаге са екипом Челинца у утакмици 1/16 финала Купа Републике Српске „Др Милан Јелић“, а уочи овог дуела два клуба су потписала уговор о пословно – техничкој сарадњи.
Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК Борац, посјетио је Челинац и стадион „Тукови“, а током посјете разговорао је о бројним фудбалским темама са руководством ФК Челинац које предводи Драган Предић.
Након састанка стављен је параф на уговор о техничко – пословној сарадњи, а Зељковић каже да је жеља свих у ФК Борац да бањалучки клуб пружи подршку свим осталима клубовима с циљем да се створе што бољи услови за даљи развој фудбала на нашим просторима.
„Драго ми је што смо данас потписали уговор о техничко – пословној сарадњи са ФК Челинац који се тако придружио друштву клубова из Републике Српске са којима већ сарађујемо. Наша жеља је да је кроз конкретну подршку омогућимо ФК Челинац додатни напредак у свим сегментима – од омасовљења омладинске школе до подршке у развоју инфраструктуре. ФК Челинац ће у нашем клубу увијек имати искреног пријатеља који је ту да помогне и увјерен сам да је ово почетак једне лијепе и успјешне сарадње.“ рекао је Богољуб Зељковић, потпредсједник ФК Борац
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