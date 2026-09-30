Онколог препоручује доручак богат влакнима, ово је основа

Аутор:АТВ редакција
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Јутро често прође у спремању за посао, тражењу кључева и погледавању на сат, па доручак постане оно што стигнемо да купимо успут или поједемо стојећи, прије него што изађемо из куће.
Пециво из пекаре јесте једноставно рјешење, али једнако практичан може да буде и оброк који припремамо код куће, од намирнице коју многи већ имају у кухињи.
Управо овсене пахуљице издваја амерички онколог доктор Андре Гој из центра за лијечење рака "Јохн Theurer", указујући на њихов садржај прехрамбених влакана.
Истиче да је њихова предност у томе што се лако комбинују са воћем, орашастим плодовима и сјеменкама, па обична каша може да постане разноврстан и заситан доручак.
Овас садржи сложене угљене хидрате и влакна, укључујући растворљива, а оброк од интегралних житарица може да допринесе осјећају ситости и бољем уносу хранљивих материја. Влакна имају важну улогу у раду цријева, због чега је корисно да њихови извори буду редовно заступљени у исхрани.
Када се говори о вези између исхране и рака, потребно је прецизно објаснити шта докази показују: исхрана богата интегралним житарицама и намирницама које садрже влакна повезана је са мањим ризиком од рака дебелог цријева. То не значи да овсена каша може да спријечи болест, нити да једна намирница пружа сигурну заштиту, већ да овакав доручак може да буде дио дугорочно квалитетније исхране.
Овсене пахуљице не морају сваког јутра да имају исти укус. Боровнице, малине, купине или јагоде једноставан су додатак, а могу да се користе свјеже или смрзнуте, у зависности од тога шта нам је доступно.
Др Гој посебно издваја бобичасто воће због садржаја антиоксиданаса, док као додатке каши предлаже и орахе, бадеме и чија сјеменке. Умјесто да се доручак ослања на заслађене преливе, укус може да добије комбиновањем ових намирница, уз воће које му даје слаткоћу.
Важна је и једноставност припреме: када су основне намирнице при руци, лакше је да овакав оброк постане дио свакодневне рутине. Није потребно да чинија буде препуна различитих додатака, довољно је изабрати неколико које волимо и мијењати их како доручак не би постао једноличан.
За људе којима слатка каша није први избор, др Гој предлаже и тофу као биљни извор протеина, умјесто прерађених месних производа који се често налазе на јутарњем менију. Уз њега може да се припреми шпинат, па доручак добија и поврће.
Поента ове препоруке је у свакодневним изборима који могу да се понављају без много компликовања: једноставан оброк, више интегралних житарица и разноврсних биљних намирница, уз свијест да здравље не зависи од једне чиније, већ од много навика које градимо током времена, преноси Она.
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