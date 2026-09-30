Милуновић: СНСД јачи од СДС-а и ПСС-а заједно, Минић води у трци за предсједника

Zbog drugačijeg načina pisanja od nekih, da naglasim - nisam političar, već ekonomista, statističar...



Sada samo kroz 10ak poruka prenosim rezultate agencije koja od osnivanja (2021.) do danas ima sve tačne projekcije! 🎯

Citira ih i Europe Elects 🙌



Podsjetnik, onda zaključak pic.twitter.com/Hsztlmsxcj