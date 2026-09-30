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Милуновић: СНСД јачи од СДС-а и ПСС-а заједно, Минић води у трци за предсједника

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30.09.2026 15:45

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Милуновић: СНСД јачи од СДС-а и ПСС-а заједно, Минић води у трци за предсједника
Фото: X/Darko Milunovic

СНСД би на предстојећим изборима могао освојити више од трећине мандата у Народној скупштини Републике Српске, док се за друго мјесто води тијесна трка између СДС-а и ПСС-а, оцјењује Дарко Милуновић, коментаришући резултате истраживања агенције „Metrics“. Према његовој анализи, Саво Минић је фаворит у трци за предсједника Републике Српске, али исход још није извјестан, док Жељка Цвијановић има знатно убједљивију предност у трци за српског члана Предсједништва БиХ.

СНСД Милорад Додик остаје најјача странка

"Очекује се раст у односу на претходне изборе и реално је очекивати да СНСД има преко трећине свих посланика у НСРС (тј. 30 или више)."

Трка за друго мјесто између СДС-а и ПСС-а

"Анкете пред кампању дају предност СДС-у, али је утисак да Драшко Станивуковић ради боље кампању, поготово када се посматра из Бањалуке (што може бити субјективно). Интересантна је ово трка јер се ради о истом или јако сличном гласачком тијелу. Анкета показује СДС, мени се чини Драшко. Видјећемо", пише Милуновић.

СНСД јачи од ове двије странке заједно

Резултати анкете и прије кампању, али и током кампање, показују да је рејтинг СНСД-а већи од збира СДС-а и ПСС-а, чак и када на тај збир додамо рејтинг НФ и даље је СНСД изнад.

На 4. мјесту је Листа за правду и ред

Можда и највеће изненађење у анкети је листа Небојше Вукановића. И да је цензус 5%, не би био проблем да се пређе.

Опет ће бити "Лига без брига"

"Осталих 5 странака/коалиција имају збирни рејтинг преко 20% или појединачно од 2.8 - 5.5%. Без обзира на то што неки имају испод 3% реално је да сви пређу цензус (искуство из претходних циклуса), а може се десити да неке имају и преко ових 5.5%. Напомена: код "мањих партија" су веће осцилације и значајан удио неопредијељених су баш њихови гласачи, а свака анкета има бар 10% неодлучних", пише Милуновић.

Нешто ново на овим изборима

"Може се (по први пут) десити да неке странке имају директан мандат, а да немају републички цензус. В. Ђајић (ИЈ3) и С. Ристић (ИЈ6) су пред кампању били близу тог сценарија. Видјећемо шта је овом питању кампања донијела", коментарише Милуновић.

Излазност у апсолутном броју око 600.000 гласача (+/-4%)

То је мање него прошли пут, али је то преко 75% пунољетних особа које живе у Републици Српској. Формална излазност која се очекује је око 50%, јер бирачки спискови обухватају многе који живе у дијаспори, а немају велику навику гласања.

Саво Минић води у трци за предсједника

"Да ли је трка готова? Није, зато што је проценат неодлучних (око 8%) изнад разлике међу кандидатима (до 5%). Саво је фаворит, како прије кампање, тако и у току", каже Милуновић.

Када је у питању трка за српског члана Предсједништва БиХ, Милуновић каже да је то много извјесније и да не би било изненађење да кандидат СНСД-а Жељка Цвијановић има више гласова од друга два кандидата заједно.

Закључак

"На крају, срећни људи. Сви задовољни, свако из свог разлога. СНСД побједник, СДС остао други, ПСС изнад старог ПДП-а, Листа за правду и ред најбољи резултат икада. Сви остали ушли у НСРС", коментарише Милуновић.

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Тагови :

Метрикс консалтинг

анкета

Избори 2026

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