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Граорац: О несталим се мора говорити због њихових породица и истине

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30.09.2026 16:45

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Isidora Graorac ROPIN Banjaluka
Фото: АТВ

Предсједник Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац изјавила је данас на округлом столу у Брчком да се о несталим лицима мора говорити због њихових породица, истине и будућих генерација.

"Све док постоји нестала особа, постоји и породица која чека вијест, истину, чека могућност да пронађе посмртне остатке својих најмилијих и да их достојно сахране", рекла је Граорчева, након овог скупа.

Она је истакла да се иза сваког имена на списку несталих налази једна породица, једна животна прича и година чекања.

"Свијест јавности можемо повећати кроз већу медијску заступљеност теме несталих, јавне кампање, свједочења породица, едукацију младих, документарне садржаје и активности на друштвеним мрежама", нагласила је Граорчева.

Она је истакла да је посебно важна регионална сарадња, јер потрага за несталима не смије бити ограничена државним границама.

Граорчева је поручила да говорити о несталим лицима значи чувати њихова имена од заборава, подсјећати институције на обавезу да трагање не смије бити заустављено и пружити подршку породицама које годинама носе терет неизвјесности.

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У Брчком је данас одржан округли сто о несталим лицима као једном од најтежих и најосјетљивијих питања које и деценијама након ратних сукоба оптерећује бројне породице.

Састанку су присуствовали представници породица несталих из Републике Српске, Србије, Косова и Метохије и Хрватске, као и представници Међународне комисије за нестале.

Циљ скупа био је указати на важност подизања свијести јавности о судбини несталих и њихових породица, које и деценијама након ратних сукоба још чекају одговоре о својим најмилијима, преноси Срна.

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Тагови :

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рат

Срби

Исидора Граорац

погинули борци

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