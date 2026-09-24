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Зашто Институт крије 1.608 српских жртава? Породице и даље чекају правду

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24.09.2026 16:21

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Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

Чланови породица погинулих и несталих бораца и цивила Републике Српске истакли су данас у Бањалуци да је непоходно формирати канцеларију Српске за тражење несталих, јер је Институт за нестала лица БиХ од формирања до сада идентификовао само 88 српских жртава.

Предсједник Републичке организације породица погинулих и несталих бораца и цивила Исидора Граорац нагласила је да питање несталих из Српске мора бити ријешено.

"Тражимо 1.608 несталих. Од овога броја, 975 су цивили од чега 351 жена и десеторо дјеце", рекла је Граорчева новинарима након округлог стола о законском оквиру за остваривање права погинулих и несталих бораца и цивила.

Члан породице погинулих и несталих бораца и цивила Републике Српске Биљана Васић Дакић рекла је да су јој у рату погинула два брата, један је идентификован, а другог никада нису нашли.

"Нестао је у Возући 1995. године, након што се предао са 64 борца. Њихова гробница је измјештена и, нажалост, никада више нисмо добили информацију гдје да га пронађемо", рекла је Дакићева, преноси Срна.

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Тагови :

нестали Срби

Исидора Граорац

Институт за нестала лица БиХ

Институт за тражење несталих БиХ

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