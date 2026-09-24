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Жупљанин: Институције да помогну отпуштеним припадницима Оружаних снага БиХ

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24.09.2026 15:18

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Жупљанин: Институције да помогну отпуштеним припадницима Оружаних снага БиХ
Фото: АТВ

Асоцијација патриота Републике Српске позвала је надлежне органе и институције Српске да помогну припадницима Оружаних снага БиХ којима је отказ дао министар одбране у Савјету министара Зукан Хелез.

Предсједник Асоцијације патриота Слободан Жупљанин рекао је Срни да не вјерује да ће на овоме остати и да сматра да ће Хелез наставити да прогања све оне који не мисле као он, а посебно су на удару припадници српског народа.

Жупљанин је позвао српске патриоте да дају пуну подршку припадницима српског народа који живе и раде у ФБиХ и жртве су Хелезовог терора, министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића и других.

"Хелез не посустаје у намјери потпуне разградње БиХ и урушава и оно мало наде да је БиХ могућа онаква каква је установљена Дејтонским споразумом и Уставом БиХ", навео је он.

Нагласио је да Хелез посљедњом одлуком о отпуштању два кадета, која су хвалила генерала Ратка Младића, успјешно урушава Оружане снаге, које не могу постојати без сва три конститутивна народа.

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Жупљанин је подсјетио да овако нешто не чуди од Хелеза, чији су мандат обиљежиле бројне инцидентне ситуације.

Међу њима је набројао крађу војног наоружања из војних објеката Оружаних снага БиХ, противправно отуђење, уништење, илегалну продају на црном тржишту војне опреме и наоружања, злоупотребу вјерских права и слобода припадника Оружаних снага, противправна кажњавања припадника српског народа и противправно непроцесуирање преступника из реда бошњачког народа, ратнохушкачку реторику, пријетњу дивизијама и корпусима, дроновима и хаубицама.

(СРНА)

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Тагови :

Слободан Жупљанин

ОС БиХ

Асоцијација патриота

Зукан Хелез

Прогон Срба

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