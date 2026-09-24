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Едита донијела храбру одлуку након порођаја: "Ова мама је спремна"

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24.09.2026 15:53

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Едита Арадиновић
Фото: Youtube/ RTV Pink Official

Пјевачица Едита Арадиновић прије два мјесеца постала је мајка, а сада је донијела одлуку која је обрадовала њене фанове. Након кратке паузе враћа се наступима, а први повратнички наступ најавила је за 3. октобар.

Едита је на друштвеним мрежама објавила снимак из студија и показала дио пробе, а том приликом открила је да се ускоро враћа на сцену.

"Ова мама је спремна за 3. октобар", поручила је пјевачица.

Након пробе поново се огласила и открила како је изгледао њен повратак кући.

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Каже да од узбуђења и адреналина није могла заспати, али да ју је посебно дирнуо сусрет с кћерком.

"Не могу заспати од узбуђења и адреналина јер је моја кћерка данас, када сам се вратила с пробе која је трајала два сата, почела плакати када је чула мој глас јер ме се ужељела. Почела ме тражити очима", испричала је Едита.

Пјевачица ће тако, само два мјесеца након порођаја, поново стати пред публику, док ће јој повратак на сцену очигледно бити посебно емотиван због нове животне улоге коју је недавно добила.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Едита Арадиновић

Пјевачица

порођај

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