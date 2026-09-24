Отац Раде Манојловић продаје тоалет папир, пјевачици смета и што ово ради са 75 година: „Баксуз“

Популарна пјевачица Рада Манојловић имала је тешко дјетињство. Као млада остала је без мајке, а отац јој је био велика подршка и уз њу и њену сестру Марију борио се кроз живот.

Иако је Рада у међувремену изградила успјешну каријеру и данас може финансијски помоћи породици, њен 75-годишњи отац и даље ради. Одлази на пијацу, гдје заједно са супругом продаје различите производе.

Пјевачица је открила да јој је тешко гледати оца како и у тим годинама ради, али да он не жели одустати.

"Продају свашта"

Рада је испричала да њен отац на пијацу не одлази само због зараде већ и због дружења с људима, јер је навикао на рад и свакодневне обавезе.

- Баксуз. У 75 година, он се разболи, послије два дана је мало боље, трећег већ сједа на трактор и ради. А то што је хладно, па га продува, па болује дуже... Он мора нешто да ради, да негдје иде - казала је Рада.

Додала је да њен отац и маћеха на пијаци не зараде много, али да им је важно да буду активни.

- Он на пијаци тој, каже и сам, иде и маћеха с њим, не зараде нешто. Продају свашта, тоалет папир, батерије за сатове, шнале, лубенице... То је сваштара. Њима то није потребно, имају нашу помоћ, сви радимо и имамо - испричала је пјевачица.

Према њеним ријечима, њен отац је једноставно навикао да ради.

- Шта раде људи у селу? То је пусто. Мој тата иде на пијацу да би се дружио с људима. Он је навикао да ради. Нисам ни ја неко ко ће сједити и трошити. И када сам највише имала, највише сам радила. Одувијек много радим - рекла је Рада.

Купила стан у Београду

Рада је након више година подстанарског живота недавно купила стан у Београду, на Вождовцу.

Стан има 70 квадрата, дневни боравак и двије спаваће собе, а према писању медија, квадрат је плаћен око 3.500 евра.

Пјевачица је раније говорила о томе колико јој је значило да се коначно скући.

- Нека буде да сам се скућила. Сад иде сљедеће, кад је усељење, кад стављамо рогове. Не бих причала превише на ту тему, данас није добро ни да имаш ни да немаш. Негдје сам у некој златној средини, битно је да сам покрила оно што је требало давно да завршим. Ту ћу да се зауставим, да се не хвалим даље - рекла је раније, преноси Пинк.рс.