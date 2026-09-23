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Водитељка добила отказ на телевизији Жељка и Милице Митровић

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23.09.2026 19:21

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Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Фото: Željko Mitrović/ YouTube

Бивша ријалити учесница и водитељка Мина Врбашки открила је да је добила отказ на Ред телевизији, односно да је прекинула сарадњу са Жељком и Милицом Митровић.

Мина је ову информацију саопштила уживо током емисије "Народ пита", и то усред жустре расправе са Виктором Гагићем.

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"Добила сам отказ, Виктор може само да покушава да ме провоцира, али ја више не водим емисију и могу да се понашам како ми је воља", изјавила је Мина пред камерама, преноси "Ало", јасно ставивши до знања да више није дио водитељског тима.

Судећи по њеним објавама на друштвеним мрежама, Мина се након прекида ангажмана посветила одмору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељко Митровић

Мина Врбашки

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