Утрошена три милиона КМ: Отворена нова хала у Орлу

Аутор:Сања Трифковић
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Око три милиона КМ утрошено је за лиценце, алате, дијелове и све оно што један овакав пројекат захтијева, хала је комплетно адаптирана. Овиме је отворено ново поглавље и отворена нова тржишта кажу у Орлу.
"Овим отварањем данашњим погона, ми улазимо и отварамо нека нова тржишта, у питању су хеликоптерски мотори и улазак и у цивилно ваздухопловно тржиште, а са предсједником Владе данас смо отворили и теме везане за потешкоћу проналаска кадрова у нашој бранши", рекао је Марко Мркајић, директора "Орао А.Д."
Прва је ово у низу планираних инвестиција компаније "Глотек", која је у процесу докапитализације купила 30 одсто акција "Орла".
"Ми смо већ обезбиједили техничку документацију и опрему и специјалне алате, сетове обавезне замјене који су потребни да се крене у ремонт, очекујемо у сљедећа два мјесеца да завршимо националну сертификацију и могу да се похвалим да смо у завршним преговорима са једним озбиљним купцем који ће да нам буде први клијент за овај мотор", рекао је Стефан Вукићевић, директор компаније "Глотек".
Од јануара се очекују нови пословни подухвати и производња нових типова мотора. Ова компаније понос је цијеле Републике Српске, каже премијер.
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"Ово је једна изузетно технолошки напредна дјелатност и ево данас што смо могли чути и видјети у овој хали, да се спектар послова проширује. Ја не знам гдје још има, не у РС, него на Балкану, њихови уговори су преко 95% везани за услуге које пружају у у иностранству и у овој хали би требало да се врши ремонт и склапање", рекао је Саво Минић, предсједник Владе Рeпублике Српске.
Влада Републике Српске ће се активно укључити и у повећање плата и стварање услова за оспособљавање кадрова конкретно намијењених овој струци, што је у овом моменту највећи проблем у овој фабрици.
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