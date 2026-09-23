Амиџић: Борићемо се за враћање на изворни Дејтон

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци видимо да постоји озбиљна подршка народа СНСД-у и у Парламентарној скупштини БиХ борићемо се за враћање на изворни Дејтон и његово поштовање, истакао је носилац листе СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ Срђан Амиџић, на трибини у бањалучком насељу Врбања.
"Свака измјена која одступа од тога подразумијева укидање права нашег начина живљења и да ми одлучујемо о оним сегментима живота за које смо се договорили на почетку, када се формирала БиХ, да одлучују ентитети. То је црвена линија и од тога нема одустајања", поручио је Амиџић.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик задовољан је подршком коју грађани пружају СНСД-у и то, каже, показује да вјерују тој политици.
"Молим народ да подрже СНСД, наше кандидате Жељку Цвијановић, за коју не морам да говорим гдје се налази и какве контакте остварујемо. Саво Минић је предсједник који је човјек народа, који разумије сваког човјека и онога ко је у академској средини и онога који је пољопривредник и који се бори сваки дан са недаћама", рекао је Додик.
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Он је нагласио да СНСД разумије глобалне процесе и процесе у БиХ и да има одговоре на то.
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