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Амиџић: Борићемо се за враћање на изворни Дејтон

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23.09.2026 21:16

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министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Фото: ATV

У Бањалуци видимо да постоји озбиљна подршка народа СНСД-у и у Парламентарној скупштини БиХ борићемо се за враћање на изворни Дејтон и његово поштовање, истакао је носилац листе СНСД-а за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ Срђан Амиџић, на трибини у бањалучком насељу Врбања.

"Свака измјена која одступа од тога подразумијева укидање права нашег начина живљења и да ми одлучујемо о оним сегментима живота за које смо се договорили на почетку, када се формирала БиХ, да одлучују ентитети. То је црвена линија и од тога нема одустајања", поручио је Амиџић.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик задовољан је подршком коју грађани пружају СНСД-у и то, каже, показује да вјерују тој политици.

"Молим народ да подрже СНСД, наше кандидате Жељку Цвијановић, за коју не морам да говорим гдје се налази и какве контакте остварујемо. Саво Минић је предсједник који је човјек народа, који разумије сваког човјека и онога ко је у академској средини и онога који је пољопривредник и који се бори сваки дан са недаћама", рекао је Додик.

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Он је нагласио да СНСД разумије глобалне процесе и процесе у БиХ и да има одговоре на то.

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Тагови :

Срђан Амиџић

Дејтонски споразум

СНСД

Избори 2026

Бања Лука

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