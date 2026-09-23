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Како динстати лук без непријатног мириса по цијелом стану?

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23.09.2026 22:05

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Исјечени црни лук који се пржи у тигању.
Фото: Filipp Romanovski/Pexels

Два дана послије сарме, јакна у ходнику и даље мирише на кухињу. Динстање лука је код нас основа скоро сваког јела, али цијена је мирис који се увуче у завјесе, пешкире и косу.

Аспиратор ту не помаже много када се мирис већ прошири по кући. Проблем можда није у рингли, већ у ономе што урадите са луком прије него што је уопште упалите. Постоји један корак који траје десет минута, а може значајно да смањи мирис током динстања.

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Потопите исјецкан лук у хладну воду на 10 минута

Исјецкајте лук, ставите га у чинију и прелијте хладном водом тако да буде потпуно прекривен. Оставите га око десет минута, па добро оциједите и осушите кухињским папиром.

Овај корак може да ублажи његову јачину и оштрину, посебно ако вам сиров лук много смета за очи и нос. Ако желите да пробате овај начин, важно је да лук после потапања добро осушите прије него што га ставите у тигањ.

Како да динстате лук без јаког мириса?

Не морате да га пржите на најјачој ватри. Загријте уље или маст на умјереној температури, убаците лук и затим смањите температуру. Динстајте га полако док не омекша и постане стакласт.

Поклопац може помоћи да се пара мање шири по кухињи, а још боље је да током кувања отворите прозор и затворите врата према ходнику и другим собама. Тако мирис остаје више у кухињи и лакше се избацује напоље.

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Шта још можете да урадите против мириса лука?

Ако имате аспиратор, укључите га чим почнете са кувањем, а не тек када се мирис већ прошири. Отворен прозор такође много значи, нарочито ако ваздух може директно да изађе из кухиње.

Кесу са љускама и остацима лука изнесите одмах, а тигањ, даску и нож оперите чим завршите. Мирис се често задржи управо на остацима хране и масним површинама.

За руке помаже добро прање сапуном, а можете их протрљати и о предмет од нерђајућег челика па поново испрати. Ако вам мирис остане у кухињи, провјетравање је ипак најједноставније рјешење.

Ситнице које могу направити разлику

Лук немојте гњечити тупим ножем. Оштар нож га уредније сијече и мање га гњечи, па ће и припрема бити пријатнија.

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Немојте ни правити од њега кашу ако вам је циљ динстање. Крупније, уједначене коцкице или танке траке сасвим су довољне, а лук ће се равномјерно спремити.

Најважније је ипак да не прегријете тигањ. Када лук нагло почне да цврчи и тамни, мирис ће бити много израженији. Тиша ватра, добар аспиратор и отворен прозор често ће урадити више него било који кућни препарат.

(Крстарица)

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Тагови :

црвени лук

динстање лука

трикови

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