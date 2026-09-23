Рецепт за славски колач који увијек успије

Мирис који се шири кућом док се пече славски колач један је од оних детаља који одмах подсјећају на празник и породични сто.

Ипак, није увијек лако направити колач који ће бити мекан, ваздушаст и довољно чврст да лијепо изгледа када се изнесе пред госте.

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Овај стари рецепт чува управо оно што домаћице највише траже – тијесто које лијепо нарасте, не мрви се и остаје пријатно и сутрадан.

Зашто је важно друго дизање тијеста?

Колач се умијеси, обликује, плетеница се положи у плех и често одмах иде у рерну, нарочито када се око славе већ ради на сто страна. Али тијесто тада још није завршило свој посао. Послије обликовања оставите га још 40 до 50 минута на топлом, да лијепо нарасте. Управо то друго дизање помаже да средина буде мекана и ваздушаста.

Да ли је спремно за печење можете провјерити сасвим једноставно. Лагано га притисните прстом са стране. Ако се удубљење полако враћа, вријеме је за рерну. Ако се одмах врати, оставите га још мало. Ако удубљење остане, тијесто је вјероватно већ довољно нарасло.

Зашто се славски колач сутрадан мрви?

Када се славски колач сутрадан мрви, често је проблем у томе што је тијесто током мијешења добило превише брашна. Знамо ону навику: додајемо још мало брашна док тијесто не престане да се лијепи за руке. Ипак, за мекши колач боље је да тијесто остане благо мекано и помало љепљиво.

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Ако вам се лијепи за руке, умјесто нове шаке брашна намажите дланове са мало уља. Тако ћете лакше радити с тијестом, а оно ће остати њежније.

Који састојци су потребни за славски колач?

За један већи славски колач потребно је:

1 кг брашна

500 мл млаког млијека

2 јаја

100 г путера

40 г свјежег квасца

2 кашике шећера

15 г соли

Со немојте стављати директно на квасац, већ је умјешајте у брашно.

Хладна јаја и путер из фрижидера могу успорити дизање теста, зато их је најбоље извадити нешто раније. Млијеко треба да буде млако, пријатно на додир, а не врело. Превише топло млијеко може да оштети квасац.

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Код славског колача важно је да састојци буду приближно исте, пријатне температуре. Тако тијесто лакше и равномјерније нараста.

На којој температури се пече славски колач?

Славски колач се најчешће пече на око 180 степени, приближно 35 до 40 минута, док не добије лијепу златносмеђу боју. Вријеме печења ипак зависи од рерне и величине колача, па га пред крај треба пратити.

Ако одозго брзо тамни, можете га лагано прекрити фолијом. Првих двадесетак минута немојте отварати рерну како не бисте нагло спустили температуру.

Када га извадите, премажите га са мало растопљеног путера и прекријте чистом крпом. Тако ће кора остати мекша док се колач хлади.

Како направити украсе за славски колач?

За украсе можете одвојити мали дио тијеста и додати му мало више брашна. Такво тијесто је чвршће и лакше задржава облик, па плетеница, крст и остали украси љепше изгледају и након печења.

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Украсе причврстите са мало умућеног бјеланцета, а печат утисните пред само печење, када је тијесто већ лијепо нарасло.

И још једна ситница коју вриједи сачекати: немојте сјећи колач док је врућ. Када се потпуно охлади, љепше ће се сјећи и средина ће остати уредна.

Код славског колача управо те мале ствари често направе разлику између збијеног тијеста и оног меканог, ваздушастог пресјека који сви волимо.

(Крстарица)