Додик са дјецом из Србије: Нема љепшег осјећаја него видјети колико су чврсте везе нашег народа

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Случајни сусрети понекад буду и најљепши. Данас сам у Бањалуци срео групу дјеце из Србије, наше матице, која бораве у Републици Српској, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Њихова радост и осмијеси уљепшали су ми дан, јер нема љепшег осјећаја него видјети колико су природне и чврсте везе нашег народа са обје стране Дрине и како се преносе са генерације на генерацију", написао је Додик на друштвеним мрежама.
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