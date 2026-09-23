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Додик са дјецом из Србије: Нема љепшег осјећаја него видјети колико су чврсте везе нашег народа

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23.09.2026 15:53

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Лидер СНСД-а Милорад Додик срео је у Бањалуци групу деце из Србије.
Фото: Milorad Dodik/X

Случајни сусрети понекад буду и најљепши. Данас сам у Бањалуци срео групу дјеце из Србије, наше матице, која бораве у Републици Српској, поручио је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Њихова радост и осмијеси уљепшали су ми дан, јер нема љепшег осјећаја него видјети колико су природне и чврсте везе нашег народа са обје стране Дрине и како се преносе са генерације на генерацију", написао је Додик на друштвеним мрежама.

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Тагови :

Милорад Додик

Дјеца

Србија

Бањалука

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