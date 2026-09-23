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Цвијановић са Волцом у Њујорку: Када знате да сте на правом путу - не постоји тежак посао

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23.09.2026 15:42

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се са америчким амбасадором при УН-у Мајком Волцом са којим је разговарала о актуелној политичкој и економској ситуацији у БиХ.
Фото: x.com/Cvijanovic_Z

Након састанка на Минхенској безбједносној конференцији у фебруару, било је задовољство поново разговарати, овај пут у Њујорку, са амбасадором Сједињених Америчких Држава при Уједињеним нацијама Мајком Волцом, истакла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Истакла је да су током састанка разговарали о актуелној политичкој и економској ситуацији у БиХ, те о могућностима јачања сарадње у свим релевантним областима.

"Веома смо захвални на прилици да на многим важним адресама у САД представимо наше легитимне ставове. Пред нама је још много посла, али када знате кога представљате и да сте на правом путу - не постоји тежак посао, нити је било који пут предуг", истакла је Цвијановићева у објави на друштвеној мрежи Инстаграм.

Подсјећамо, Цвијановић борави у посјети САД-у, гдје је синоћ добила позив директно из Бијеле куће да присуствује пријему који у Њујорку организовао амерички предсједник Доналд Трамп за шефове држава и влада који присуствују Генералној скупштини УН. Она се синоћ обратила на годишњем Конкордија самиту у Њујорку, гдје је говорила о актуелним изазовима и неопходности реафирмације демократије у БиХ.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Њујорк

Мајк Волц

Америка

Састанак

Уједињене нације

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