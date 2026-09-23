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Минић: Компанија "Орао" је понос Српске и њен привредни гигант

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23.09.2026 14:57

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Минић: Компанија "Орао" је понос Српске и њен привредни гигант
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић похвалио је данас рад компаније намјенске индустрије "Орао" у Бијељини, њихову изузетно технолошки напредну дјелатност и ширење спектра послова.

"Ово је наш привредни гигант, њихови уговори су више од 95 одсто везани за услуге које пружају у иностранству", рекао је Минић новинарима након свечаног отварања адаптиране хале за ремонт хеликоптерских мотора, чиме "Орао" улази и у цивилни ваздухопловни сектор.

Премијер је послије разговора са руководством и радницима истакао да је "Орао" понос Републике Српске, те указао на проблем недостатка кадра у овој области и потребу за сагледавање могућности за отварање ваздухопловне школе, као и ниске плате раднике.

"Морамо радити на повећању плата", рекао је Минић и додао да ће се Влада Републике Српске активно укључити како би овај привредни гигант и његових 350 радника у овој специфичној дјелатности имали већу плату.

Саво Минић

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Премијер је додао да ће већ од сљедеће године, када буде прављена нова Влада Републике Српске, радити на већој прогресији подстицајних средстава за развој.

"Планирамо да сљедећа година буде још јача, не само кроз инвестициони циклус у инфраструктури, него и у привреди", поручио је Минић, преноси Срна.

Он је посебно указао на специфичност да су радници "Орла" за вријеме рата и радили и борили се и чували Републику Српску, а потом преселили фабрику из Сарајева, оцјењујући да то има посебну вриједност.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Бијељина

орао

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