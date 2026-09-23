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Минић: Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ

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23.09.2026 14:12

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Саво Минић сједница Владе
Фото: Ustupljena fotografija

Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да Денис Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ у коју се наводно куне, а његово обраћање на сједници Генералне скупштине УН само показује колико политичко Сарајево не воли Србе.

"Бећировић је говорио у име БиХ, а да то није усагласио на Предсједништву БиХ", рекао је Минић новинарима у Бијељини и додао да ће Бећировићеве тврдње демантовати српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, коју је амерички предсједник Доналд Трамп позвао на пријем.

Минић је истакао да представници политичког Сарајева користе сваки могући повод да покажу колико не воле Србе, док их на другој страни позивају да живе у заједничкој држави, преноси Срна.

"Ово највише личи на брачне партнере који требају да се разведу, али живе у одвојеним собама, понекад само заједнички ручају и чекају да суд пресуди. Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ у коју се наводно куне", закључио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Денис Бећировић

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