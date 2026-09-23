Минић: Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је да Денис Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ у коју се наводно куне, а његово обраћање на сједници Генералне скупштине УН само показује колико политичко Сарајево не воли Србе.
"Бећировић је говорио у име БиХ, а да то није усагласио на Предсједништву БиХ", рекао је Минић новинарима у Бијељини и додао да ће Бећировићеве тврдње демантовати српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, коју је амерички предсједник Доналд Трамп позвао на пријем.
Минић је истакао да представници политичког Сарајева користе сваки могући повод да покажу колико не воле Србе, док их на другој страни позивају да живе у заједничкој држави, преноси Срна.
"Ово највише личи на брачне партнере који требају да се разведу, али живе у одвојеним собама, понекад само заједнички ручају и чекају да суд пресуди. Бећировић веома добро ради на разградњи БиХ у коју се наводно куне", закључио је Минић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч16
Република Српска
5 ч4
БиХ
5 ч1
Република Српска
19 ч4
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч16
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч6
Најновије
Најчитаније
17
10
17
06
17
04
16
53
16
52
Тренутно на програму