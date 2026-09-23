Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у "бањалучкој" изборној јединици

Аутор:АТВ редакција
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Предизборне анкете уочи општих избора у БиХ, које је радила агенције Метрикс консалтинг (Metrics Consulting), показују да је у Изборној јединици 3 кандидат СНСД-а Саво Минић смањио разлику коју је имао кандидат опозиције на претходим изборима 2022. године
"Када је ријеч о избору за предсједника Републике Српске, директно измјерени резултати показују егал између Саве Минића и Бранка Блануше. Међутим, чак 30,1% испитаника је неодлучно или није жељело одговорити, због чега директно измјерени резултати не дају потпуну слику односа међу опредијељеним бирачима.
Република Српска
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 2
Због високог удјела неодлучних, примјеном статистичких метода извршено је додатно моделирање података. Након моделирања, уз смањење удјела неодлучних на 3,2%, Бранко Блануша биљежи 50,0%, а Саво Минић 42,5%, док се 4,3% односи на друге кандидате", наводе из агенције Метрикс.
Ово је знатно смањење разлике у односу на претходне Опште изборе када је у Бањалуци, Јелена Тривић, кандидат опозиције имала 52,6 одсто, према 41,9 колико је имао Милорад Додик, тадашњи кандидат СНСД-а.
Када је ријеч о избору члана Предсједништва БиХ из Републике Српске, Жељка Цвијановић биљежи 41,4%, Небојша Вукановић 15,8%, а Маринко Божовић 13,2%, док је 29,6% испитаника неодлучно или одбија одговор.
На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 32,4%, ПСС 20,7%, СДС 10,3%, а Воља народа Српске 6,5%.
Република Српска
Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 1
"Према пројекцији директних мандата приказаној у нашој анализи, СНСД би имао 4 мандата, ПСС 2-3, СДС 1, Воља народа Српске 1 и Листа За правду и ред 1. За преостала 2-3 мандата равноправно се боре странке попут Уједињене Српске, СПС, Народног фронта и Социјалистичке партије", наводе из Метрикса.
Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 3 спроведено је теренски, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 1.512 испитаника. Узорком су обухваћени Бања Лука, Мркоњић Град, Шипово, Котор Варош и Челинац.
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