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Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у "бањалучкој" изборној јединици

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23.09.2026 12:08

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Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у "бањалучкој" изборној јединици
Фото: metricsconsulting

Предизборне анкете уочи општих избора у БиХ, које је радила агенције Метрикс консалтинг (Metrics Consulting), показују да је у Изборној јединици 3 кандидат СНСД-а Саво Минић смањио разлику коју је имао кандидат опозиције на претходим изборима 2022. године

"Када је ријеч о избору за предсједника Републике Српске, директно измјерени резултати показују егал између Саве Минића и Бранка Блануше. Међутим, чак 30,1% испитаника је неодлучно или није жељело одговорити, због чега директно измјерени резултати не дају потпуну слику односа међу опредијељеним бирачима.

Истраживање јавног мњења
Истраживање јавног мњења
metricsconsulting
Минић Блануша

Република Српска

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 2

Због високог удјела неодлучних, примјеном статистичких метода извршено је додатно моделирање података. Након моделирања, уз смањење удјела неодлучних на 3,2%, Бранко Блануша биљежи 50,0%, а Саво Минић 42,5%, док се 4,3% односи на друге кандидате", наводе из агенције Метрикс.

Ово је знатно смањење разлике у односу на претходне Опште изборе када је у Бањалуци, Јелена Тривић, кандидат опозиције имала 52,6 одсто, према 41,9 колико је имао Милорад Додик, тадашњи кандидат СНСД-а.

Када је ријеч о избору члана Предсједништва БиХ из Републике Српске, Жељка Цвијановић биљежи 41,4%, Небојша Вукановић 15,8%, а Маринко Божовић 13,2%, док је 29,6% испитаника неодлучно или одбија одговор.

Истраживање јавног мњења
Истраживање јавног мњења
metricsconsulting

На нивоу избора за Народну скупштину Републике Српске, СНСД биљежи 32,4%, ПСС 20,7%, СДС 10,3%, а Воља народа Српске 6,5%.

Саво Минић Бранко Блануша

Република Српска

Резултати истраживања "Metricsa": Ово је стање у Изборној јединици 1

"Према пројекцији директних мандата приказаној у нашој анализи, СНСД би имао 4 мандата, ПСС 2-3, СДС 1, Воља народа Српске 1 и Листа За правду и ред 1. За преостала 2-3 мандата равноправно се боре странке попут Уједињене Српске, СПС, Народног фронта и Социјалистичке партије", наводе из Метрикса.

Истраживање јавног мњења
Истраживање јавног мњења
metricsconsulting

Истраживање јавног мњења у Изборној јединици 3 спроведено је теренски, у периоду од 19. до 28. августа 2026. године, на репрезентативном узорку од 1.512 испитаника. Узорком су обухваћени Бања Лука, Мркоњић Град, Шипово, Котор Варош и Челинац.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бранко Блануша

Саво Минић

Метрикс консалтинг

Избори 2026

гласање

СНСД

СДС

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