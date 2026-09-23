СДС страхује од одмазде због Љубише Петровића, искључење неминовно

Аутор:АТВ редакција
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Љубиша Петровић би могао бити искључен из СДС-а у данима након општих избора у БиХ због теже повреде Статута и Програма странке.
Једини начин да се поменути сценарио не реализује на поменути начин је да Петровић сам напусти СДС, каже извор АТВ-а упућујући нас на Статут странке из 2022. године.
Петровић се отворено успротивио кандидатури Маринка Божовића за члана Предсједништва БиХ и јавно је подржао лидера Листе за правду и ред Небојшу Вукановића, чиме се успротивио одлукама органа СДС-а.
Извјесно је да га чека дисциплински поступак који му може донијети и блаже санкције, попут опомене и суспензије, али је вјероватније искључење из странке. О томе је свједочио и сам Љубиша Петровић који је позвао појединце из странке да одлуку о његовом искључењу донесу прије избора.
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"Искључење из странке пошто сте тако самоувјерени, принципијелно и храбро спроведите ако можете прије 05. октобра, немојте чекати да прођу избори", поручио је Петровић након чега се појавио на трибини Листе за правду и ред гдје је отворено подржао Вукановића. У својој објави на друштвеним мрежама јасно је поручио да ће његов глас на изборима ићи за Бранка Бланушу и Небојшу Вукановића.
Петровић, одлукама органа СДС-а, није кандидат на наредним изборима што је ријеткост да странка не кандидује ни за једну функцију некога ко је на челу другу по величини града у Републици Српској. Међутим, директно искључење, нарочито у јеку предизборне кампање, додатно би урушило повјерење Сембераца у СДС, иако Петровић директно ради против Маринка Божовића.
Подсјећамо да је Маринко Божовић номинован од стране СДС-а за кандидата на предстојећим изборима након што је ПСС Драшка Станивуковића одбио понуду да истуре кандидатуру за члана Предсједништва БиХ. Према ранијим одлукама СДС-а, странка је требало да понуди кандидате за обје инокосне функције. Споразум о заједничком дјеловању који је предсједник СДС-а Бранко Блануша понудио опозиционим странкама, предвиђао је кандидатуру СДС-а за предсједника Републике Српске, док су били спремни да повуку кандидатуру за српског члана Предсједништва БиХ.
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Иако је понуда била понуђена свим опозиционим странкама, била је намијењена за Драшка Станивуковића. Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић самостално је прогласио своју кандидатуру, али СДС није уважио ову одлуку јер је Вукановић одбио понуђени споразум. Без кандидатуре ПСС-а, СДС је према одлукама органа странке био у обавези да понуди кандидата и за члана Предсједништва БиХ, а избор је пао на Маринка Божовића.
Овој одлуци су се успротивили функционери странке који су заговарали подршку Небојши Вукановићу. Најоштрији међу њима био је управо Љубиша Петровић.
Током драматичких преговора СДС-а и ПСС-а долазило је до бурних реакција страначких функционера, а осим на друштвеним мрежама, Љубиша Петровић је своје ставове демонстрирао и на конференцијама за медије које је напуштао након конфузних изјава лидера странке.
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Блануша је тада упитан о све учесталијем отпору у својим редовима и поручио: "Главни одбор је донио одлуку и сви чланови странке имају обавезу да се придржавају одлука органа странке, а све што се десило, о томе ће се опет разговарати на органима странке и они који иступају мимо одлука, биће санкционисани".
Према Стауту СДС-а, члан 12 прописује права и дужности члана странке који мора да поштује и спроводи Програм, Стаут и одлуке органа.
Кључан је и Члан 13 који прописује престанак чланства у СДС-у у којем се каже да престанак чланства у СДС-у је могуће због учествовања на изборима у својуству независног кандидата, на изборним листама других политичких субјеката или на други начин који је у супротности са одлукама органа странке.
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Члан 15. каже да се искључење члана СДС-а врши због теже повреде Статута и Програма и дјеловања супротно ставовима СДС-а утврђеним на бази програмских циљева и задатака, и непоштовањем и неизвршавањем одлука органа СДС-а.
Све наведено сугерише да би случај Љубише Петровића могао бити брзо окончан по завршетку избора.
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