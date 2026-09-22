Након Станивуковића на ред дошао СДС: BotFinders објавио нови снимак о ботовским мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Након два снимка ботовске мреже, наводно окупљене око Драшка Станивуковића, на профилу BotFinders објављен је и трећи који наводно раскринкава и ботове око СДС-а.
"Наше треће истражне мапе координисале су појачање око СДС-ових Бранка Блануше, Желимира Нешковића и Маринка Божовића", написали су уз опис видеа.
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Почињемо са Станивуковићем: BotFinders објавили прве резултате раскринкавања ботова
"На Фејсбуку (Бранка Блануше), изнова и изнова се јављају сумњиви налози са генерисаним профилним фотографијама са јако малим бројем пријатеља и пратилаца и без органске активности", кажу у снимку и додају:
"Исти образац је видљив и на Инстаграму. Профили без јасног идентитета, са веома мало пратилаца и без стварних активности осим постављања емотикона у циљу повећања досега, јасни су показатељи да је ријеч о ботовима".
Додају да Блануша није једини из СДС-а са оваквим "пратиоцима".
"Узмимо за примјер потпредсједника странке Желимира Нешковића. Нешковић на свом Инстаграму представља своје политичке активности. У протеклих неколико недјеља Мрежа налога 'увећава' досег Нешковићевих објава остављањем низа емотикона у коментарима изазивајући такло реакције и повећавајући досег његовог садржаја".
🔎 BOT FINDERS | #03 — SDS— BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026
Our third investigation maps coordinated amplification around SDS’s Branko Blanuša, Želimir Nešković and Marinko Božović.
Watch the findings. Follow the network. 🤖
One more tonight. Back to Draško — this time on X. pic.twitter.com/PMZl9mZEo1
Како тврде на поменутом профилу, сви ти налози, као и у претходним случајевима, или немају профилну фотографију или је она генерисана вјештачком интелигенцијом и на њима нема никакве активности.
"На неким налозима се такође наводи да су базирани у Швајцарској", кажу аутори снимка.
Споменули су и Маринка Божовића, додајући да и његов Инстаграм налог такође прате налози који имају све карактеристике ботова.
"Ти налози имају исти принцип рада како би створили лажну слику. Ови профили дијеле исте особине - нема профилне фотографије, нема органске активности и отворени су у јулу 2026. године. Њихови једина активности је остављање низова емотикона у коментарима испод Божовићевих објава. Намјера је јасна, промоција СДС-а. Пиање је - ко их финансира?", закључује се у снимку.
На крају су додали да нису завршили са објављивањем оваквих видеа те истакли да се у наредном "враћају на Станивуковића, али овај пут на мрежи Икс".
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