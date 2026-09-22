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Након Станивуковића на ред дошао СДС: BotFinders објавио нови снимак о ботовским мрежама

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22.09.2026 21:34

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Бот Фајндерс објавио видео о СДС-у
Фото: Screenshot / X

Након два снимка ботовске мреже, наводно окупљене око Драшка Станивуковића, на профилу BotFinders објављен је и трећи који наводно раскринкава и ботове око СДС-а.

"Наше треће истражне мапе координисале су појачање око СДС-ових Бранка Блануше, Желимира Нешковића и Маринка Божовића", написали су уз опис видеа.

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"На Фејсбуку (Бранка Блануше), изнова и изнова се јављају сумњиви налози са генерисаним профилним фотографијама са јако малим бројем пријатеља и пратилаца и без органске активности", кажу у снимку и додају:

"Исти образац је видљив и на Инстаграму. Профили без јасног идентитета, са веома мало пратилаца и без стварних активности осим постављања емотикона у циљу повећања досега, јасни су показатељи да је ријеч о ботовима".

Додају да Блануша није једини из СДС-а са оваквим "пратиоцима".

"Узмимо за примјер потпредсједника странке Желимира Нешковића. Нешковић на свом Инстаграму представља своје политичке активности. У протеклих неколико недјеља Мрежа налога 'увећава' досег Нешковићевих објава остављањем низа емотикона у коментарима изазивајући такло реакције и повећавајући досег његовог садржаја".

Како тврде на поменутом профилу, сви ти налози, као и у претходним случајевима, или немају профилну фотографију или је она генерисана вјештачком интелигенцијом и на њима нема никакве активности.

"На неким налозима се такође наводи да су базирани у Швајцарској", кажу аутори снимка.

Споменули су и Маринка Божовића, додајући да и његов Инстаграм налог такође прате налози који имају све карактеристике ботова.

"Ти налози имају исти принцип рада како би створили лажну слику. Ови профили дијеле исте особине - нема профилне фотографије, нема органске активности и отворени су у јулу 2026. године. Њихови једина активности је остављање низова емотикона у коментарима испод Божовићевих објава. Намјера је јасна, промоција СДС-а. Пиање је - ко их финансира?", закључује се у снимку.

На крају су додали да нису завршили са објављивањем оваквих видеа те истакли да се у наредном "враћају на Станивуковића, али овај пут на мрежи Икс".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бранко Блануша

BotFinders

Маринко Божовић

СДС

Избори 2026

Коментари (3)

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