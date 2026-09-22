Угасили расвјету током скупа СНСД-а у Бањалуци, окупљени упалили лампе и остали до краја

Аутор:АТВ редакција
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Током скупа присталица СНСД-а на спортском игралишту у бањалучком насељу Нова Варош угашена је расвјета, али то није спријечило да се скуп одржи.
Како је на свом Икс профилу написао организациони секретар СНСД-а Игор Додик, расвјету је угасила Градска управа.
"Градска управа нам је угасила расвјету на спортском игралишту у Новој Вароши, и послала неке момке да урличу, који су били далеко иза нас…", написао је Додик и додао:
"То нас није омело да имамо сјајну атмосферу међу нашим присталицама и комшијама. Живјела Република Српска".
Како се може видјети на фотографијама које је објавио, окупљени су упалили лампе и пратили излагање програма кандидата ове странке до краја скупа.
Gradska uprava nam je ugasila rasvjetu na sportskom igralistu u Novoj Varosi, i poslala neke momke da urlicu, koji su bili daleko iza nas… To nas nije omelo da imamo sjajnu atmosferu medju nasim pristalicama i komsijama.. Zivjela Republika Srpska 🥂 @SNSDDodik pic.twitter.com/Pywt0l71nY— Igor Dodik (@dodik_igor) September 22, 2026
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