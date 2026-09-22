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Угасили расвјету током скупа СНСД-а у Бањалуци, окупљени упалили лампе и остали до краја

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22.09.2026 21:15

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Скуп СНСД-а у Новој Вароши
Фото: Screenshot / X

Током скупа присталица СНСД-а на спортском игралишту у бањалучком насељу Нова Варош угашена је расвјета, али то није спријечило да се скуп одржи.

Како је на свом Икс профилу написао организациони секретар СНСД-а Игор Додик, расвјету је угасила Градска управа.

"Градска управа нам је угасила расвјету на спортском игралишту у Новој Вароши, и послала неке момке да урличу, који су били далеко иза нас…", написао је Додик и додао:

"То нас није омело да имамо сјајну атмосферу међу нашим присталицама и комшијама. Живјела Република Српска".

Како се може видјети на фотографијама које је објавио, окупљени су упалили лампе и пратили излагање програма кандидата ове странке до краја скупа.

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Тагови :

Бањалука

СНСД

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