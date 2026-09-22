Logo

Трамп позвао Цвијановићеву: Први пут два члана Предсједништва на пријему у Њујорку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 20:34

Коментари:

2
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Бијелој кући у Вашингтону разговарала са Сузи Вајлс, најближим сарадником америчког предсједника Доналда Трампа, о ситуацији у БиХ и регији.
Фото: instagram.com/zeljka.cvijanovic

Амерички предсједник традиционално у Њујорку организује пријем за шефове држава који присуствују на Генералној скупштини Уједињених нација, али ове године први пут том пријему ће присуствовати два члана Предсједништва БиХ.

Иако није предсједавајућа Предсједништва у овом Тренутку, српски члан Жељка Цвијановић ће пријему присуствовати - и то на позив предсједника САД Доналда Трампа.

До сада је БиХ само представљао предсједавајући предсједништва, али ове године дошло је промјене.

Једини изузетак била је 2014. година када је када је, не на позив америчког предсједника већ са усаглашеним ставом Предсједништва БиХ засједању Генералне скупштине УН тада присуствовао и члан Предсједништва Небојша Радмановић.

Али, вечерас ће по први пут та пракса бити прекршена, сазнаје Истрага. Поред предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића, пријему код предсједника САД ће присуствовати и чланица Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, потврђено је за АТВ.

Подсјећамо, Цвијановићева је у Њујорку већ одржала низ изузетно важних састанака, међу којима вјероватно и најважнији са шефом кабинета предсједника САД Доналда Трампа, Сузи Вајлс.

Вајлс важи за једну од најутицајнијих жена у Сједињеним Државама откако је Доналд Трамп постао предсједник

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Сузи Вајлс

Доналд Трамп

Уједињене нације

Њујорк

Америка

Коментари (2)

Више из рубрике

Српски члан Предсједништва БиХ била је један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација.

Република Српска

Цвијановић у Њујорку: Српска сматра да БиХ није потребно више страног туторства

58 мин

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић на Конкордија годишњем Самиту: Раме уз раме са свјетским лидерима

1 ч

0
Бот Фајндерс објавио први видео

Република Српска

Почињемо са Станивуковићем: BotFinders објавили прве резултате раскринкавања ботова

1 ч

9
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: За вртић у Источној Илиџи 2.5 милиона КМ

2 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

Трамп подржава забрану извоза дизела

21

15

Угасили расвјету током скупа СНСД-а у Бањалуци, окупљени упалили лампе и остали до краја

21

14

Додик: Док смо заједно и окупљени око Српске, нико нас не може поколебати

21

10

Шта утиче на нередовност менструације код жена?

21

09

УЖИВО: Битно, 22.09.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима