Трамп позвао Цвијановићеву: Први пут два члана Предсједништва на пријему у Њујорку

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник традиционално у Њујорку организује пријем за шефове држава који присуствују на Генералној скупштини Уједињених нација, али ове године први пут том пријему ће присуствовати два члана Предсједништва БиХ.
Иако није предсједавајућа Предсједништва у овом Тренутку, српски члан Жељка Цвијановић ће пријему присуствовати - и то на позив предсједника САД Доналда Трампа.
До сада је БиХ само представљао предсједавајући предсједништва, али ове године дошло је промјене.
Једини изузетак била је 2014. година када је када је, не на позив америчког предсједника већ са усаглашеним ставом Предсједништва БиХ засједању Генералне скупштине УН тада присуствовао и члан Предсједништва Небојша Радмановић.
Али, вечерас ће по први пут та пракса бити прекршена, сазнаје Истрага. Поред предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића, пријему код предсједника САД ће присуствовати и чланица Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, потврђено је за АТВ.
Подсјећамо, Цвијановићева је у Њујорку већ одржала низ изузетно важних састанака, међу којима вјероватно и најважнији са шефом кабинета предсједника САД Доналда Трампа, Сузи Вајлс.
Вајлс важи за једну од најутицајнијих жена у Сједињеним Државама откако је Доналд Трамп постао предсједник
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