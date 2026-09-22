Цвијановић на Конкордија годишњем Самиту: Раме уз раме са свјетским лидерима

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ биће један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација, а окупља шефове држава, извршне директоре, инвеститоре и иноваторе како би се позабавили најхитнијим изазовима који обликују глобалну економију и међународни поредак.
Уз Цвијановићеву на Самиту ће говорити бројни свјетски лидери, међу којима су Сара Роџерс и Џејкоб Хелберг из Стејт Департмента.
Такође, на Самиту ће међу говорницима бити и Џон Јовановић из Банке Сједињених Америчких Држава.
Обратиће се и предсједници Хондураса и Доминиканске Републике Хуан Орландо Хернандез и Луис Абенадер.
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