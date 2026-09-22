Logo

Цвијановић на Конкордија годишњем Самиту: Раме уз раме са свјетским лидерима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 20:13

Коментари:

0
Жељка Цвијановић
Фото: РТРС

Српски члан Предсједништва БиХ биће један од говорника на Конкордија годишњем Самиту у Њујорку, који се одржава уз Генералну скупштину Уједињених нација, а окупља шефове држава, извршне директоре, инвеститоре и иноваторе како би се позабавили најхитнијим изазовима који обликују глобалну економију и међународни поредак.

Уз Цвијановићеву на Самиту ће говорити бројни свјетски лидери, међу којима су Сара Роџерс и Џејкоб Хелберг из Стејт Департмента.

Такође, на Самиту ће међу говорницима бити и Џон Јовановић из Банке Сједињених Америчких Држава.

Обратиће се и предсједници Хондураса и Доминиканске Републике Хуан Орландо Хернандез и Луис Абенадер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Конкордија Самит

Америка

Њујорк

Коментари (0)

Више из рубрике

Бот Фајндерс објавио први видео

Република Српска

Почињемо са Станивуковићем: BotFinders објавили прве резултате раскринкавања ботова

1 ч

9
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: За вртић у Источној Илиџи 2.5 милиона КМ

2 ч

1
Прича о страдању српског народа стигла и у Конгрес САД-а

Република Српска

Прича о страдању српског народа стигла и у Конгрес САД-а

2 ч

0
Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

Република Српска

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

3 ч

10

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

Трамп подржава забрану извоза дизела

21

15

Угасили расвјету током скупа СНСД-а у Бањалуци, окупљени упалили лампе и остали до краја

21

14

Додик: Док смо заједно и окупљени око Српске, нико нас не може поколебати

21

10

Шта утиче на нередовност менструације код жена?

21

09

УЖИВО: Битно, 22.09.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима