Додик: За вртић у Источној Илиџи 2.5 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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У разговору с предсједником Скупштине општине Источна Илиџа Славишом Моћевићем, којем су присуствовали предсједник ДНС-а Ненад Нешић и премијер Српске Саво Минић, уочили смо проблем у вези с вртићем, објавио је предсједник Милорад Додик.
- Са републичког нивоа биће одобрена два и по милиона марака, један дио до краја године, а сљедеће остало, како би могла да почне реализација - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
У разговору с предсједником Скупштине општине Источна Илиџа Славишом Моћевићем, којем су присуствовали предсједник ДНС-а Ненад Нешић и премијер Српске Саво Минић, уочили смо проблем у вези с вртићем. Са републичког нивоа биће одобрена два и по милиона марака, један дио до краја… pic.twitter.com/HXzS0oX0ov— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2026
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