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Додик: За вртић у Источној Илиџи 2.5 милиона КМ

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22.09.2026 19:21

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

У разговору с предсједником Скупштине општине Источна Илиџа Славишом Моћевићем, којем су присуствовали предсједник ДНС-а Ненад Нешић и премијер Српске Саво Минић, уочили смо проблем у вези с вртићем, објавио је предсједник Милорад Додик.

- Са републичког нивоа биће одобрена два и по милиона марака, један дио до краја године, а сљедеће остало, како би могла да почне реализација - навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

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Тагови :

Милорад Додик

Источна Илиџа

Вртић

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