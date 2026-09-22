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Додик: Народ у Трнову зна како се брани и чува Република Српска

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22.09.2026 17:36

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Милорад Додик
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Кандидати СНСД-а за све функције треба да имају подршку људи из Трнова с обзиром на то да је у овом мјесту у претходним мандатима много урађено, рекао је лидер странке Милорад Додик.

Прије изборне трибине СНСД-а, Додик је рекао да је на челу општине Трново млада екипа која одржава конекцију и са републичким и са градским властима у Источном Сарајеву, што треба да се настави.

"Желимо да видимо побједу Саве Минића за предсједника Републике Српске и Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва", рекао је Додик новинарима.

Саво Минић и Милорад Додик

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Минић и Додик посјетили Цркву Светог Георгија у Трнову

Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице осам Љиљана Милић истакла је да као кандидат очекује убједљиву побједу СНСД-а за све нивое власти.

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Избори 2026.

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