Додик: Народ у Трнову зна како се брани и чува Република Српска

Аутор:АТВ редакција
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Кандидати СНСД-а за све функције треба да имају подршку људи из Трнова с обзиром на то да је у овом мјесту у претходним мандатима много урађено, рекао је лидер странке Милорад Додик.
Прије изборне трибине СНСД-а, Додик је рекао да је на челу општине Трново млада екипа која одржава конекцију и са републичким и са градским властима у Источном Сарајеву, што треба да се настави.
"Желимо да видимо побједу Саве Минића за предсједника Републике Српске и Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва", рекао је Додик новинарима.
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Минић и Додик посјетили Цркву Светог Георгија у Трнову
Кандидат СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске из Изборне јединице осам Љиљана Милић истакла је да као кандидат очекује убједљиву побједу СНСД-а за све нивое власти.
Народ у Трнову зна како се брани и чува Република Српска, уз нашу Цркву, вјеру, традицију и јединство.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 22, 2026
Зато сам увјерен да ће Трново снажно подржати Жељку Цвијановић, Саву Минића и СНСД, политику која гарантује мир, стабилност и сигурну будућност Српске. pic.twitter.com/RKMsspYQYD
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