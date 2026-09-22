Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

Аутор:АТВ редакција
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Драматичан снимак туче на аеродрому у Денверу постао је виралан након што је вербални сукоб двојице путника прерастао у физички обрачун.
Све је почело жестоком расправом, пријетњама и расистичком увредом, након чега је један од мушкараца кренуо назад према свом противнику.
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На снимку се види како двојица путника најприје размјењују тешке ријечи. Према садржају објављеном уз снимак, један мушкарац је другом упутио и пријетњу смрћу, говорећи му да ће завршити "два метра под земљом".
Други путник се у једном тренутку удаљио, па је изгледало да ће се инцидент завршити без физичког сукоба. Међутим, вербално препуцавање се наставило.
Ситуација је ескалирала након што је услиједила расистичка увреда. Мушкарац који је претходно отишао тада се зауставио, спустио ранац и окренуо назад.
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Неколико секунди касније пришао је другом путнику и почео да га удара. На снимку се види како га више пута удара у лице и тијело, док мушкарац који је завршио на поду покушава ногама да га одгурне.
Обрачун је трајао све док није интервенисала жена у флуоресцентном прслуку и покушала да раздвоји двојицу мушкараца. У позадини се чује и аплауз појединих путника који су посматрали инцидент.
Снимак је убрзо експлодирао на друштвеним мрежама, а британски медији навели су да је објава прегледана више од 181 милион пута. Поједини корисници описивали су догађај као "поетску правду", док су други осудили насиље.
Инцидент у Денверу појавио се у периоду када су пажњу јавности привукли и други случајеви физичких обрачуна међу путницима у авионима и на аеродромима.
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За сада нема поузданих информација о евентуалним посљедицама по учеснике овог сукоба.
A man got into a fight at an airport after another passenger called him the N-word.— chaotic memes (@memechaotic) September 15, 2026
The situation quickly turned physical.
https://t.co/ZrqG1HsPIx
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