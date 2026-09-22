Стиже најопаснији пун Мјесец у години: Овај знак ће бити највише на удару

Аутор:АТВ редакција
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Небески свод нам крајем мјесеца припрема прави астролошки спектакл који никога неће оставити равнодушним. У суботу, 26. септембра 2026. године, тачно у 18:49 сати, дочекаћемо фазу пуног Мјесеца у знаку Овна.
Како је ријеч о првој лунацији након јесење равнодневице, овај феномен носи традиционални и моћни назив – Жетвени Мјесец.
Сцена
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За разлику од уобичајених пуних Мјесеца који често доносе само емотивну плиму, овај астролошки догађај у комбинацији са ватреним Овном дјелује попут космичког будилника. Вријеме за дипломатске одговоре, компромисе на сопствену штету и тихо трпљење званично је истекло.
Енергија Овна не трпи одлагање нити гурање проблема под тепих. Овај период ће под јарку свјетлост рефлектора ставити све оно о чему смо дуго ћутали, било да је ријеч о токсичним односима, неиспуњеним пословним аранжманима или личним кочницама. Кључна лекција ове лунације јесте храброст да изаберемо себе и поставимо непробојне границе другима.
Да ствар буде још динамичнија, космос већ наредног дана, 27. септембра, шаље додатно појачање – Марс прелази у знак Лава. Овај транзит ће додатно распламсати нашу потребу за акцијом, доносећи талас самопоуздања, страсти и одлучности да преломне одлуке спроведемо у дјело.
Иако ће сви осјетити промјену енергије у ваздуху, астролози истичу да ће се под највећим притиском наћи кардинални знаци, док поједини фиксни знаци могу очекивати озбиљне бенефите.
Стил
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Ви сте у самом епицентру овог сеизмичког таласа. Пун Мјесец у вашем знаку доноси тренутак отрежњења. Схватићете гдје сте предуго играли по туђим правилима. Вријеме је да скинете рукавице и бескомпромисно заштитите своје интересе.
Са Сунцем у вашем сазвежђу и Мјесецом тачно преко пута, ваши партнерски односи пролазе кроз озбиљан тест издржљивости. Ваге ће морати да пронађу баланс између угађања другима и сопствених потреба. Неки односи ће морати да се трансформишу, а неки и да се заврше.
Очекује вас озбиљна тензија на релацији приватног и професионалног живота. Балансирање између породичних обавеза и каријерних амбиција достиже тачку кључања, што ће вас приморати да коначно пресјечете ситуације које вас саботирају.
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Код вас је у фокусу материјална сфера. Ова лунација освјетљава ваше поље финансија и личне вриједности. Очекујте завршетак једног важног материјалног циклуса – било да је у питању затварање дугова, наплата старог рада или доношење радикално нове стратегије за управљање буџетом.
Имате разлога за славље. Улазак Марса у ваш знак одмах након пуног Мјесеца дјелује као инјекција чистог оптимизма и харизме. Минули труд почиње да се исплаћује, отварајући вам врата за финансијски успјех и привлачење пажње гдје год да се појавите.
Поред астролошког утицаја, ова ноћ доноси и прави визуелни ужитак за све љубитеље астрономије. Одмах након што Сунце зађе на западу, окрените се ка истоку. На небу ће доминирати савршено округли и сјајни Жетвени Мјесец, а одмах поред њега моћи ћете да уочите и прстенасту планету Сатурн. За овај величанствени космички плес на ноћном небу неће вам бити потребан телескоп – биће видљив голим оком, под условом да нас вријеме послужи.
(ЖенаБлиц)
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