Бањалука: Стигли електрични аутобуси

Аутор:Валерија Илић
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Бањалука је добила прва два од најављених сто електричних аутобуса. Данас сте у граду могли видјети аутобусе са зеленим таблицама - друге државе. Грађани се надају неком појефтињењу карата или макар смањењу гужви.
"Да се уведе мало бољи саобраћај не би гужве било, стари аутобуси су одлични, али некада чекате 20 минута, некада пола сата, а некада за пет минута".
"Возићу се сигурно, немам појма, вјероватно је јефтиније".
"Мислим да је добро за све грађане, да ће бити брже, и да ће се саобраћати на вријеме, и надам се да ће се промијенити и станице, гдје ћемо моћи сазнати кад који аутобус стиже", кажу грађани Бањалуке.
Представљање стајалишта било је заказано за пријеподне, међутим радови у 11 и 30 нису били готови, стога је презентација помјерена за послијеподневне часове.
О томе којом се брзином радило, говори чињеница да би ушли на стајалиште, путници су приморани да закораче на коловоз.
Бања Лука
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"Наша стајалишта су у фази постављања, дакле у наредних пар дана ће добити свој комплетан изглед и комплетну функцију, да као што видите и на овом стајалишту првом нису лед екрани постављени, дакле овде радови нису сви завршени, дио стајалишта који је ближе до улица имаће прорез са ове стане које се скине и грађани ће моћи са стражње стране да улазе", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Вриједност пројекта до сада са свим стајалиштима, тестним аутобусима, апликацијом, постављањем саобраћајних знакова износи око милион марака, каже градоначелник - додаје да постоји једна велика ставка која се зове унапређење јавног превоза, гдје постоји износ од око 10-15 милиона марака, који Станивуковић као градоначелник може да користи уз своја овлаштења у оквиру своје потрошачке јединице, те како каже да намјести да све функционише.
"Добра чињеница је да смо ми сналажљиви и да смо ми лисице, преведено да смо рођени три дана прије лисице, скупштина је лисица која жели да нас поједе, а ми смо три дана рођени прије те лисице и онда се ми снађемо, јер ја ћу грађанима Бањалуке рећи истину да смо ставили да уређујемо стајалиште, они би скинули ову ставку и не би ми дали и зато ми имамо ставку ја је мало испремјештам и то све функционише", рекао је Станивуковић.
Када ће електрични аутобуси превозити прве путнике, за сада није прецизирано. За сада су стигли на улице Бањалуке, али не и у ред вожње.
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