Почиње 31. Међународни сајам књиге у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Међународни сајам књиге Бањалука 2026 отвара се данас и трајаће до 28. септембра у спортској дворани Борик.
Како су организатори саопштили, тема овогодишњег сајма је представљање продукције домаћих и иностраних издавача, промоција нових наслова и сусрети са писцима са наших простора.
"Посјетиоци ће имати прилику да истраже богату понуду издавачких кућа, присуствују промоцијама књига и упознају ауторе чија дјела читају, уз пратећи програм који употпуњује овогодишње издање сајма", јављено је из организације.
Свечано отварање и књижевна бесједа заказани су за 22. септембар, у 18 часова, док ће капије сајма за публику и посјетиоце бити отворене истог дана већ од 10 до 20 часова.
Цијена улазнице је једна КМ.
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