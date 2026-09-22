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Почиње 31. Међународни сајам књиге у Бањалуци

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22.09.2026 07:02

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Почиње 31. Међународни сајам књиге у Бањалуци
Фото: ATV

Међународни сајам књиге Бањалука 2026 отвара се данас и трајаће до 28. септембра у спортској дворани Борик.

Како су организатори саопштили, тема овогодишњег сајма је представљање продукције домаћих и иностраних издавача, промоција нових наслова и сусрети са писцима са наших простора.

"Посјетиоци ће имати прилику да истраже богату понуду издавачких кућа, присуствују промоцијама књига и упознају ауторе чија д‌јела читају, уз пратећи програм који употпуњује овогодишње издање сајма", јављено је из организације.

Свечано отварање и књижевна бесједа заказани су за 22. септембар, у 18 часова, док ће капије сајма за публику и посјетиоце бити отворене истог дана већ од 10 до 20 часова.

Цијена улазнице је једна КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Таг :

Међународни сајам књиге Бањалука

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