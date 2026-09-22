Тајфун у Јапану однио најмање два живота

Аутор:АТВ редакција
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Најмање двоје људи погинуло је у Јапану, након што је тајфун "Дуџуан" донио обилне кише, поплаве и клизишта у подручја око Токија, јавила је медијска мрежа НХК.
Ова мрежа јавља да се четири особе и даље воде као нестале у ширем подручју Токија.
Иако се у многим областима вријеме побољшaло са више сунчаних периода, тло је и даље засићено водом након јаких киша, што повећава ризик од даљих клизишта.
У мјесту Чиба један мушкарац изгубио је живот, након што је његов багер затрпан у клизишту, а у Канагави је погинула жена када је клизиште погодило њену кућу.
Десетине кућа су оштећене у Чиби и Канагави, као и у префектури Ибараки. Путеви су поплављени, док је локални жељезнички и ваздушни саобраћај, такође, привремено прекинут.
Тајфун се кретао источном обалом Јапана прије него што се упутио сјевероисточно преко мора.
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