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Тајфун у Јапану однио најмање два живота

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22.09.2026 07:56

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Високи таласи изазвани тропском олујом Чан-хом ударили су у плажу у Ивакију, префектура Фукушима, северни Јапан, у уторак, 11. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Seiji Nakamura/Kyodo News via AP

Најмање двоје људи погинуло је у Јапану, након што је тајфун "Дуџуан" донио обилне кише, поплаве и клизишта у подручја око Токија, јавила је медијска мрежа НХК.

Ова мрежа јавља да се четири особе и даље воде као нестале у ширем подручју Токија.

Иако се у многим областима вријеме побољшaло са више сунчаних периода, тло је и даље засићено водом након јаких киша, што повећава ризик од даљих клизишта.

У мјесту Чиба један мушкарац изгубио је живот, након што је његов багер затрпан у клизишту, а у Канагави је погинула жена када је клизиште погодило њену кућу.

Десетине кућа су оштећене у Чиби и Канагави, као и у префектури Ибараки. Путеви су поплављени, док је локални жељезнички и ваздушни саобраћај, такође, привремено прекинут.

Тајфун се кретао источном обалом Јапана прије него што се упутио сјевероисточно преко мора.

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Јапан

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