Logo

Процурили детаљи споразума о Гренланду: САД добија двије нове војне базе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 08:30

Коментари:

0
Гренланд
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

Сједињене Америчке Државе планирају поново успоставити војну базу из периода Хладног рата на југу Гренланда и отворити још једну на источној обали, коју сада користи данска патрола са псима за вучу саоница, у оквиру споразума који ће у уторак бити потписан с Данском и Гренландом, пише Ројтерс.

Ријеч је о локацијама Нарсарсуак, чије се становништво смањило на свега неколико десетина људи откако су САД педесетих година затвориле своју војну базу Блуи Вест 1, и Местерсвиг, војној испостави коју користи Сиријус патрола са псима за вучу саоница, јединица данских специјалних снага.

Очекује се да ће Данска, Гренланд и САД нови споразум потписати током засједања Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку.

Текст споразума није објављен, а његови детаљи неће бити коначни све док не буде потписан.

Данска наводи да споразум ставља безбједност Арктика под окриље НАТО-а, војног одбрамбеног савеза, умјесто да она буде искључиво у надлежности САД и Данске.

Споразум долази након вишемјесечног притиска америчког предсједника Доналда Трампа, који већ дуго говори да жели да САД контролишу Гренланд те је у неколико наврата одбио искључити могућност употребе војне или економске силе како би преузео ову полуаутономну данску територију.

Трампове пријетње, које су кулминирале у јануару, изазвале су дипломатску кризу унутар НАТО-а и навеле Данску и Гренланд да почну преговоре с Вашингтоном с циљем ублажавања притиска.

Током Хладног рата САД су имале 17 војних инсталација и више од 10.000 припадника војске на Гренланду. Данас је тамо остала само свемирска база Питуфик, у којој се налази око 150 америчких војника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гренланд Трамп

Гренланд

Данска

НАТО

Коментари (0)

Више из рубрике

Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.

Свијет

Руси извели жестоке ударе: Ево шта је све погођено у Украјини

2 ч

0
Високи таласи изазвани тропском олујом Чан-хом ударили су у плажу у Ивакију, префектура Фукушима, северни Јапан, у уторак, 11. августа 2026. године.

Свијет

Тајфун у Јапану однио најмање два живота

3 ч

0
Покушао да одбрани мајку: Дјечак (7) ножем убио тетку

Свијет

Покушао да одбрани мајку: Дјечак (7) ножем убио тетку

3 ч

0
Посљедњи плес Антонија Гутереса, или како су Уједињене нације преживјеле још једну годину

Свијет

Посљедњи плес Антонија Гутереса, или како су Уједињене нације преживјеле још једну годину

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Захарова: ОВК била класична банда и њени лидери морају бити кажњени у пуној мјери закона

10

48

Руска амбасада донирала опрему Основној Школи "Пале"

10

39

"Леброн је маркетиншка машина, али уништава све око себе"

10

26

Љуба Аличић оштро о естради: Данас нико не зна да пјева, битно је да се скидају голе

10

22

Бољи слух за квалитетнији живот: Савремена рјешења доступна и у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима