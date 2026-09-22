Процурили детаљи споразума о Гренланду: САД добија двије нове војне базе

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Америчке Државе планирају поново успоставити војну базу из периода Хладног рата на југу Гренланда и отворити још једну на источној обали, коју сада користи данска патрола са псима за вучу саоница, у оквиру споразума који ће у уторак бити потписан с Данском и Гренландом, пише Ројтерс.
Ријеч је о локацијама Нарсарсуак, чије се становништво смањило на свега неколико десетина људи откако су САД педесетих година затвориле своју војну базу Блуи Вест 1, и Местерсвиг, војној испостави коју користи Сиријус патрола са псима за вучу саоница, јединица данских специјалних снага.
Очекује се да ће Данска, Гренланд и САД нови споразум потписати током засједања Генералне скупштине Уједињених нација у Њујорку.
Текст споразума није објављен, а његови детаљи неће бити коначни све док не буде потписан.
Данска наводи да споразум ставља безбједност Арктика под окриље НАТО-а, војног одбрамбеног савеза, умјесто да она буде искључиво у надлежности САД и Данске.
Споразум долази након вишемјесечног притиска америчког предсједника Доналда Трампа, који већ дуго говори да жели да САД контролишу Гренланд те је у неколико наврата одбио искључити могућност употребе војне или економске силе како би преузео ову полуаутономну данску територију.
Трампове пријетње, које су кулминирале у јануару, изазвале су дипломатску кризу унутар НАТО-а и навеле Данску и Гренланд да почну преговоре с Вашингтоном с циљем ублажавања притиска.
Током Хладног рата САД су имале 17 војних инсталација и више од 10.000 припадника војске на Гренланду. Данас је тамо остала само свемирска база Питуфик, у којој се налази око 150 америчких војника.
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