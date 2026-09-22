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Напад на школу у Турској: Један ученик погинуо, четворо рањено

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22.09.2026 08:41

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Напад на школу у Турској: Један ученик погинуо, четворо рањено
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Један ученик је погинуо, а четворо је рањено у оружаном нападу на школу у округу Тургутлу, у турској провинцији Маниса, објавио је лист "Созџу".

Раније је лист "Милијет" јавио да је непозната особа отворила ватру испред средње школе у ​​турској провинцији Маниса и да има рањених.

На лицу мјеста је велики број полицајаца и возила Хитне помоћи, преноси Срна.

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Тагови :

Турска

Школа

Напад

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