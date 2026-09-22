Напад на школу у Турској: Један ученик погинуо, четворо рањено

Аутор:АТВ редакција
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Један ученик је погинуо, а четворо је рањено у оружаном нападу на школу у округу Тургутлу, у турској провинцији Маниса, објавио је лист "Созџу".
Раније је лист "Милијет" јавио да је непозната особа отворила ватру испред средње школе у турској провинцији Маниса и да има рањених.
На лицу мјеста је велики број полицајаца и возила Хитне помоћи, преноси Срна.
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