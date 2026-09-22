Аутор:АТВ редакција
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Оружане снаге Руске Федерације опколиле су главно украјинско упориште у Добропољу и даље напредују ка Александровки, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Као резултат активних и одлучних дејстава, јединице групације трупа 'Центар' завршиле су опкољавање важног одбрамбеног чворишта Оружаних снага Украјине у граду Добропоље у Доњецкој Народној Републици и настављају офанзиву у правцу Александровке. Опкољене су јединице 4. и 15. бригаде Националне гарде Украјине, као и 425. јуришни пук 'Скала'", наводи се у саопштењу.
У министарству додају да су у току операције елиминисања опкољених непријатељских формација.
Лидер ДНР Денис Пушилин је недавно извјестио да се руске јединице боре у јужном и сјеверном дијелу Добропоља, једном од кључних чворишта на Славјанско-краматорском правцу. Према његовим ријечима, ослобођење Новогришина у ДНР омогућило је руским трупама снагама да се приближе граду са сјевера.
Добропоље се налази 30 километара северно од Красноармејска, који је ослобођен у децембру. Град се налази на висоравни на сјеверозападу ДНР дуж ријеке Бик. Контрола над градом омогућава утицај на логистику и снабдијевање у сјеверном дијелу републике.
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