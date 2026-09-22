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Први снимци са несреће на Октобарфесту: Србин погинуо на ужасан начин

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22.09.2026 09:29

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Први снимци са несреће на Октобарфесту: Србин погинуо на ужасан начин
Фото: Youtube/Focus online

Мушкарац из Србије страдао је на Октоберфесту у Њемачкој када га је згњечила једна од машина у забавном парку.

Несрећа се догодила синоћ, нешто прије 22 сата.

Несрећа се догодила на атракцији "Hengover" (Ханговер), торњу за слободан пад високом око 80 метара. Настрадали је био радник обезбјеђења.

Према наводима, држављанин Србије који је радио као радник обезбјеђења задобио је по живот опасне повреде у забавном парку када га је згњечила једна од атракција. Према наводима полиције, држављанин Србије, стар 52 године, реанимиран је на лицу места и потом пребачен у болницу у Минхену, где је изгубио битку за живот, јавио је Телеграф.

Простор око "Ханговера" је блокиран због велике интервенције хитних служби. Тим за кризне интервенције пружио је подршку очевицима, а криминалистичка полиција спроводи истрагу.

Прелиминарни подаци указују на то да се налазио на мјесту гдје му није било дозвољено да буде. Ту га је, по свему судећи, ударила и прикљештила гондола док је великом брзином падала наниже са путницима.

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Тагови :

несрећа

погибија

октобарфест

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