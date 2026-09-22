Први снимци са несреће на Октобарфесту: Србин погинуо на ужасан начин

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Мушкарац из Србије страдао је на Октоберфесту у Њемачкој када га је згњечила једна од машина у забавном парку.
Несрећа се догодила синоћ, нешто прије 22 сата.
Несрећа се догодила на атракцији "Hengover" (Ханговер), торњу за слободан пад високом око 80 метара. Настрадали је био радник обезбјеђења.
Према наводима, држављанин Србије који је радио као радник обезбјеђења задобио је по живот опасне повреде у забавном парку када га је згњечила једна од атракција. Према наводима полиције, држављанин Србије, стар 52 године, реанимиран је на лицу места и потом пребачен у болницу у Минхену, где је изгубио битку за живот, јавио је Телеграф.
Простор око "Ханговера" је блокиран због велике интервенције хитних служби. Тим за кризне интервенције пружио је подршку очевицима, а криминалистичка полиција спроводи истрагу.
Прелиминарни подаци указују на то да се налазио на мјесту гдје му није било дозвољено да буде. Ту га је, по свему судећи, ударила и прикљештила гондола док је великом брзином падала наниже са путницима.
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