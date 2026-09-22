"Волво" одузет од несавјесног Бањалучанина

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука јуче су око 16 часова у Бањалуци контролисали путничко возило марке „волво“, којим је управљало лице С.Н. из Бањалуке.
Контролом је утврђено да С.Н. управља возилом прије стицања права на управљање, док је тестирањем на присуство опојних дрога утврђено присуство кокаина у организму.
Провјерама је утврђено да је С.Н. вишеструки повратник у чињењу прекршаја и да у Регистру новчаних казни има евидентиран дуг од око 11.409 КМ.
Због наведених прекршаја и бојазни да ће наставити са њиховим чињењем, од С.Н. је одузето возило.
О свему је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељења за прекршаје, а против С.Н. слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка због прекршаја из чланова 42а. и 184. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.
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