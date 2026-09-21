Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

Аутор:АТВ редакција
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Амир Пашић Фаћо пуштен је на слободу након што је Тужилаштво КС предложило Општинском суду у Сарајеву одређивање мјера забране, потврдио његов адвокат Никица Гржић.
Поступајућа тужитељка Тужилаштва КС предложила је да се Пашићу забрани састајање и приближавање оштећенима на удаљености мањој од 100 метара, као и комуникација с њима на било који начин.
Тужилаштво КС предложило је и да се Пашићу одреди мјера обавезног јављања надлежној полицијској управи једном седмично.
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О приједлогу Тужилаштва одлучиће Општински суд у Сарајеву.
Подсјећамо, Пашића је пријавила начелница Општине Ново Сарајево Бењамина Карић због сумње на психичко насиље и угрожавање сигурности.
(Аваз)
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