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Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

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21.09.2026 17:28

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Амри Пашић Фаћо
Фото: YouTube/Screenshot

Амир Пашић Фаћо пуштен је на слободу након што је Тужилаштво КС предложило Општинском суду у Сарајеву одређивање мјера забране, потврдио његов адвокат Никица Гржић.

Поступајућа тужитељка Тужилаштва КС предложила је да се Пашићу забрани састајање и приближавање оштећенима на удаљености мањој од 100 метара, као и комуникација с њима на било који начин.

Тужилаштво КС предложило је и да се Пашићу одреди мјера обавезног јављања надлежној полицијској управи једном седмично.

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О приједлогу Тужилаштва одлучиће Општински суд у Сарајеву.

Подсјећамо, Пашића је пријавила начелница Општине Ново Сарајево Бењамина Карић због сумње на психичко насиље и угрожавање сигурности.

(Аваз)

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Тагови :

Амир Пашић Фаћо

Сарајево

Тужилаштво Кантона Сарајево

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Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

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