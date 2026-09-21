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Конобару три године затвора за покушај убиства у Палама

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21.09.2026 12:39

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MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka
Фото: АТВ

Окружни суд у Источном Сарајеву осудио је Филипа Вељовића (22) на три године затвора због покушаја убиства М.Н. кога је ножем убо у грудни кош и леђа.

Злочин се догодио 2. августа 2024. у клубу ”Мистик” у Палама. Вељовић је у клубу радио као конобар и око 5.30 часова дошло је до вербалне расправе између њега и М.Н.

У пресуди се наводи да је Вељовић покушај убиства починио у стању битно смањене урачунљивости.

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”Након крађе расправе оптужени је покушао да убијен М.Н. тако што му је ножем задао двије убодне ране у предјелу лијеве стране грудног коша и лијеве стране леђа. Нанио му је тешке повреде опасне по живот због којих су му оперативним захватом у ЈЗУ Болница ”Србија” одстрањени лијеви бубрег и слезена”, наводи се у пресуди.

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У изречену казну Вељовићу је урачунато вријеме проведено у притвору од 3. августа до 25. октобра 2024. године.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

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Тагови :

Филип Вељовић

покушај убиства

пресуда

Окружни суд Источно Сарајево

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