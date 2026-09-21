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Коцем покушао убити суграђанина: Вуковићу седам година затвора

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21.09.2026 12:18

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Коцем покушао убити суграђанина: Вуковићу седам година затвора

Немања Вуковић (22) из Фоче осуђен је у Окружном суду у Требињу на седам година затвора због покушаја убиства Ивана Даниловића кога је у тучи коцем снажно ударио у главу.

Истом пресудом на годину дана затвора осуђен је и Немањин стриц Драгиша Вуковић због учествовања у тучи. Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Све се одиграло 24. маја прошле године у мјесту Шкобаљи код Фоче. Према незваничним информацијама сукобу је претходила свађа до које је дошло због гужве у саобраћају. Наиме, Вуковићи и Даниловић су наишли на саобраћајну незгоду са материјалном штетом.

”Гдје те ухватимо, ту ћеш и остати”

У оптужници се наводи да је у једном тренутку дошло до расправе и међусобног нагуравања између Немање и Даниловића. Драгиша је стао на страну свог братића, пришао је Даниловићу и шаком га ударио у лице. Од ударца Даниловић је пао на тло, а потом је устао и дао се у бијег.

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”Оптужени су кренули за њим узвикујући ”Гдје те ухватимо, ту ћеш и остати”. Сустигли су га 50 метара даље од мјеста догађаја и поново је дошло до нагуравања и размјене удараца. Драгиша и Даниловић су пали на тло, међусобно се котрљајући и преврћући. Усљед превртања Даниловић је био изнад Драгише Вуковића, да би у том тренутку Немања из грмља узео дрвени колац, дужине 132 cm и дебљине 8 cm, па је са двије руке снажно замахнуо и Даниловића ударио у главу”, наводи се у оптужници.

”Немања шта уради, убисмо човјека”

Додаје се да је Даниловић од ударца пао на тло и почео обилно крварити.

”Драгиша Вуковић је почео плакати. Узвикнуо је: ”Немања шта уради, убисмо човјека”. Братић се након ударца удаљио с лица мјеста”, наводи се у оптужници.

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Појашњава се да је Вуковић задобио тешке повреде опасне по живот у виду крварење и прелома базе лобање, костију очне дупље и јагодичне кости. Исти дан помоћ му је указана у Универзитетској болници Фоча одакле је превезен у Универзитетско клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је оперисан и до подизања оптужнице се налазио у коми.

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Тагови :

покушај убиства

Окружни суд Требиње

Фоча

Немања Вуковић

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