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Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

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21.09.2026 11:38

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Увиђај илустрација, полиција Републике Српске
Фото: АТВ

Зворничанин Ј.А. (88) погинуо је јуче током сјече шуме када је на њега пало дрво.

Трагедију је полицији пријавио син страдалог.

”Полицији је око 11.20 часова пријављено да је на подручју Зворника приликом сјече шуме страдао 88-годишњи Ј.А. Извршен је увиђај, а смрт је констатовао мртвозорник Дома здравља Зворник”, наводе у ПУ Зворник.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње на утврђивању свих околности несреће.

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Тагови :

сјеча стабала

трагедија

Шума

Зворник

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