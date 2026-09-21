Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

Аутор:Огњен Матавуљ
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Зворничанин Ј.А. (88) погинуо је јуче током сјече шуме када је на њега пало дрво.
Трагедију је полицији пријавио син страдалог.
”Полицији је око 11.20 часова пријављено да је на подручју Зворника приликом сјече шуме страдао 88-годишњи Ј.А. Извршен је увиђај, а смрт је констатовао мртвозорник Дома здравља Зворник”, наводе у ПУ Зворник.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бијељини под чијим надзором се предузимају даље мјере и радње на утврђивању свих околности несреће.
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