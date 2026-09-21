Logo

Троје малољетника повријеђено у несрећама у Братунцу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 10:57

Коментари:

0
Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Троје малољетника повријеђено је у двије саобраћајне несреће које су се јуче догодиле на подручју општине Братунац.

Прва несрећа се догодила око 14.55 часова када је на локалном путу дошло до судара скутера и аутомобила ”шкода”.

”У незгоди су учествовали скутер на којем су била два малољетника и аутомобил ”шкода” којим је управљао Р.А. Малољетници су превезени у ЈЗУ Болница Зворник гдје су им констатоване тешке тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Зворник.

Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Братунац, а тачне околности и узрок несреће нису саопштени. О случају је обавијештен дежурни тужилац и у току је рад на документовању кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја.

Друга незгода се догодила јуче око 19.30 часова у Коњевић Пољу, на магистралном путу Зворник - Власеница.

”У незгоди је учествовао аутомобил ”пасат” за чијим воланом је био С.Ђ. из Бијељине. С њим су се возила два малољетника. Једном је указана љекарска помоћ и упућен је на даље лијечење у ЈЗУ Болница Зворник”, наводе у полиијици.

Додају да ће против возача С.Ђ. бити поднесен извјештај због сумње да је починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна незгода

повријеђен малољетник

Братунац

судар

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација полиције Републике Српске

Хроника

Стравична несрећа у БиХ: Голф слетио у провалију, погинуле двије дјевојке (20)!

1 ч

0
Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина

Хроника

Осумњичен да је убио брата из аутоматске пушке: Подигнута оптужница против Елвиса Селимовића

1 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Ухапшен мушкарац (33) због сумње да је силовао младића (25): Хорор у Београду!

1 ч

0
Предложен притвор осумњиченима у акцији ”Тренер”

Хроника

Предложен притвор осумњиченима у акцији ”Тренер”

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

38

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

11

38

Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

11

33

Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

11

30

Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!

11

29

Пекинг и Вашингтон усвојили дијалог о вјештачкој интелигенцији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима