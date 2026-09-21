Троје малољетника повријеђено у несрећама у Братунцу

Аутор:АТВ редакција
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Троје малољетника повријеђено је у двије саобраћајне несреће које су се јуче догодиле на подручју општине Братунац.
Прва несрећа се догодила око 14.55 часова када је на локалном путу дошло до судара скутера и аутомобила ”шкода”.
”У незгоди су учествовали скутер на којем су била два малољетника и аутомобил ”шкода” којим је управљао Р.А. Малољетници су превезени у ЈЗУ Болница Зворник гдје су им констатоване тешке тјелесне повреде”, саопштила је ПУ Зворник.
Увиђај су извршили полицијски службеници ПС Братунац, а тачне околности и узрок несреће нису саопштени. О случају је обавијештен дежурни тужилац и у току је рад на документовању кривичног дјела угрожавање јавног саобраћаја.
Друга незгода се догодила јуче око 19.30 часова у Коњевић Пољу, на магистралном путу Зворник - Власеница.
”У незгоди је учествовао аутомобил ”пасат” за чијим воланом је био С.Ђ. из Бијељине. С њим су се возила два малољетника. Једном је указана љекарска помоћ и упућен је на даље лијечење у ЈЗУ Болница Зворник”, наводе у полиијици.
Додају да ће против возача С.Ђ. бити поднесен извјештај због сумње да је починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја.
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