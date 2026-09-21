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Додик: Неће проћи бошњачка замисао, не тражимо ништа изван Устава

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21.09.2026 11:54

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Ми живимо уставни живот и не тражимо ништа изван Устава, али тражимо све оно што је тамо записано - и то дословно све, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"То подразумијева укинути Суд БиХ и Тужилаштво БиХ, или их значајно ревидирати и ограничити само на питања односа на нивоу БиХ, а не дозволити да те институције буду инквизиција за Републику Српску. Неће проћи бошњачка замисао да сада, када нема високог представника, преко правосуђа наставе политику централизације и обрачуна", каже Додик и додаје:

"Срби који су дио правосуђа морају да знају да су добили мјеста по националној основи и да имају и одговорност према Републици Српској - ако буде требало и да се повуку."

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Тагови :

Милорад Додик

Суд БиХ

Тужилаштво БиХ

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