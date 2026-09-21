Додик: Неће проћи бошњачка замисао, не тражимо ништа изван Устава

Аутор:АТВ редакција
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Ми живимо уставни живот и не тражимо ништа изван Устава, али тражимо све оно што је тамо записано - и то дословно све, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"То подразумијева укинути Суд БиХ и Тужилаштво БиХ, или их значајно ревидирати и ограничити само на питања односа на нивоу БиХ, а не дозволити да те институције буду инквизиција за Републику Српску. Неће проћи бошњачка замисао да сада, када нема високог представника, преко правосуђа наставе политику централизације и обрачуна", каже Додик и додаје:
"Срби који су дио правосуђа морају да знају да су добили мјеста по националној основи и да имају и одговорност према Републици Српској - ако буде требало и да се повуку."
Ми живимо уставни живот и не тражимо ништа изван Устава, али тражимо све оно што је тамо записано - и то дословно све.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
То подразумијева укинути Суд БиХ и Тужилаштво БиХ, или их значајно ревидирати и ограничити само на питања односа на нивоу БиХ, а не дозволити да те институције…
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